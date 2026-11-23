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Thibaut Courtois admite que no sabe qué debe hacer un portero para ganar el Balón de Oro después de no lograr el máximo galardón en los últimos años. El guardameta del Real Madrid también expresa su deseo de retirarse en la capital española.

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Frustración por los premios individuales

Courtois ha hablado con franqueza sobre las dificultades que afrontan los porteros para ganar el Balón de Oro , un trofeo que solo ha recibido un guardameta en toda la historia. Al repasar su carrera y la falta de reconocimiento a su posición, el internacional belga se mostró resignado ante el proceso de votación. Señaló 2022 como un año en el que creía merecer un puesto más alto. Aunque consideró que Karim Benzema fue un justo ganador, apuntó que los porteros suelen quedar relegados al Trofeo Yashin en lugar de aspirar al premio principal.

«Creo que esperaba quedar más arriba en 2022. Karim se lo merecía, pero creo que yo debería haber quedado más arriba. Podemos rendir de forma brillante, pero [Kylian] Mbappe puede marcar en el último minuto y eso es lo que recordará la gente», explicó Courtois, según recoge AS. El veterano guardameta, que renovó recientemente su contrato con el Real Madrid, subrayó que incluso las temporadas sobresalientes suelen ser insuficientes para lograr los principales reconocimientos individuales. «Es difícil, lo entiendo, pero no sé qué temporada tiene que hacer un portero para ganar un Balón de Oro. Algunos porteros merecen acabar más arriba en la clasificación del Balón de Oro», añadió.

Compromiso con el Real Madrid

Más allá de su frustración por los premios individuales, Courtois dejó claras sus intenciones a largo plazo al expresar su deseo de terminar su carrera en el Santiago Bernabéu. Tras renovar su contrato, recalcó que su principal objetivo es mantenerse sano y seguir ganando títulos con el conjunto español.

«Estoy muy contento y orgulloso de haber firmado por un año más. Mi objetivo es terminar mi carrera aquí; necesito mantenerme sano. Agradezco la confianza del club. La Champions League es difícil y, con este formato, todo está más abierto. He ganado dos y espero ganar más», confirmó.

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Sale en defensa de Vinicius

La conversación pasó al estado de forma de Vinicius Junior, cuyas actuaciones han sido objeto de críticas recientemente . Courtois defendió con firmeza a Vinicius e insistió en que solo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son inmunes a los bajones de forma. El brasileño ha estado bajo la lupa en las últimas semanas tras una serie de actuaciones irregulares con el Real Madrid. Sin embargo, su compañero belga no tardó en salir en su defensa y recordó a los críticos que exigirle la perfección cada vez que salta al campo es pedirle lo imposible.

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«Todos nos apoyamos. No hace falta estar especialmente más cerca de él. Está contento, es autocrítico y sabe que tiene que trabajar. No puedes ser un 9 o un 10 todo el tiempo. Solo Messi o Cristiano lo han conseguido. Es algo que está en tu cabeza. Lo veo con más chispa. Necesita sentirse libre, disfrutar del fútbol. Cuando lo hace, es mejor. Si queremos competir, necesitamos al mejor Vini», dijo Courtois.

El portero belga respeta al PSV

De cara al enfrentamiento con el PSV Eindhoven, Courtois recordó sus orígenes cerca de la frontera con Países Bajos y expresó su respeto por el equipo de la Eredivisie. Admitió que, cuando era joven, muchos jugadores de su región soñaban con jugar en el PSV por su estilo ofensivo y su prestigio. Sin embargo, sigue centrado en conseguir una victoria para el Madrid en el nuevo formato de la Champions League, que, en su opinión, hace que cada partido sea más imprevisible y abierto para todos los equipos participantes.

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«Antes, muchos jóvenes querían jugar en el PSV, tenían ese sueño. Es un club muy interesante. Uno de los clubes con más seguidores. Está cerca de mi casa. Me habría gustado jugar en Eindhoven. Es un club con una gran capacidad ofensiva. Tenemos muchos vínculos con ellos. Espero que sea un partido interesante y que ganemos mañana», concluyó Courtois.