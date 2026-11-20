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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha pedido perspectiva antes de que su equipo retome la Premier League frente al Fulham. Tras una racha de malos resultados previa al parón internacional, el técnico italiano quiere proteger a sus estrellas de la creciente presión externa.

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En busca de estabilidad entre el ruido

Al analizar los últimos resultados, Maresca subrayó la necesidad de mantener la mesura, sobre todo después de un inicio espectacular en su primera temporada al frente del City en la Premier League. El equipo encadenó siete victorias, un récord que supone el mejor comienzo de un entrenador en la historia de la competición. Sin embargo, el City sufrió tres derrotas en los siguientes partidos antes del parón internacional , que termina con el encuentro del sábado en casa contra el Fulham.

«Creo que siempre hay una razón por la que ganas o pierdes un partido, sin duda. Pero es cuestión de equilibrio», explicó Maresca. «No éramos perfectos al principio, cuando ganábamos partidos, ni hemos sido tan malos cuando perdimos los tres últimos. Por eso se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre ambas cosas. Y, una vez más, con jugadores nuevos y un entrenador nuevo, forma parte del proceso».

Maresca sabe bien que incluso las temporadas más exitosas rara vez están libres de obstáculos. Recordó a los aficionados que las dificultades son una parte natural de la lucha por los títulos. «En todas las temporadas en las que consigues algo importante también pasas por momentos difíciles. Yo estuve aquí en la temporada del triplete y tuvimos malos momentos. Perder algunos puntos es normal y forma parte de la temporada, más aún cuando empiezas algo nuevo, como en nuestro caso, con un entrenador nuevo, jugadores nuevos y todo cambiado».

Respaldo a Donnarumma

El escrutinio individual se ha intensificado durante el parón, especialmente en torno a Gianluigi Donnarumma. El portero italiano pasó por un periodo complicado con la selección en la Liga de Naciones de la UEFA: cometió un error muy comentado que permitió a Francia adelantarse en la victoria de Italia por 3-1 y después encajó cuatro goles ante Bélgica. También ha cometido varios errores costosos con el Manchester City durante la temporada 2026-27, entre ellos uno ante el Aston Villa que permitió marcar a Nicolas Jackson. Además, dejó desprotegido su primer palo ante el RB Leipzig, lo que aprovechó Ridle Baku para anotar desde un ángulo cerrado, y recibió críticas por su actuación en la derrota del City por 4-2 frente al Paris Saint-Germain en la Champions League.

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Maresca defendió plenamente a su portero titular : reconoció los errores, pero destacó su capacidad para detener disparos. «Ha estado bien», dijo Maresca sobre Donnarumma. «Creo que cometió un error en la salida de balón con la selección. Pero en Italia fue el mejor jugador del partido e hizo muchas buenas paradas. Cometimos algunos errores en los últimos encuentros. Gigi también. Es consciente de ello. Espero que no cometa más errores. Será titular contra el Fulham».

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La presión del precio del fichaje

Enzo Fernandez también está en el punto de mira tras llegar al City procedente del Chelsea en una operación de unos 125 millones de libras. El centrocampista argentino ha disputado 14 partidos entre todas las competiciones en lo que va de temporada, con dos goles y una asistencia. Sus actuaciones se examinan con lupa después de su costoso traspaso desde Stamford Bridge.

«Ganamos partidos con Enzo en el campo. Sé que, cuando hay una derrota, todos buscamos el motivo y a veces pensamos que es por esto o por aquello», añadió Maresca. «A veces probablemente necesitamos más equilibrio, distintos jugadores en el campo. Depende del partido. Pero hemos ganado partidos con Enzo y hemos perdido partidos con Enzo. No es solo Enzo. No puedo controlar lo que pagamos por los jugadores. La gente puede pensar que nunca va a cometer un error. Es un ser humano y va a cometer errores».

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El City, paso a paso

Con la recta final del año cada vez más cerca, Maresca no quiere entrar en debates sobre la lucha por el título ni sobre los posibles trofeos que podría conquistar en 2027. El Manchester City ocupa actualmente la tercera posición en la Premier League con 21 puntos, uno menos que el Brighton, segundo clasificado, y seis menos que el Arsenal, vigente campeón. Sin embargo, el entrenador del City apuesta por ir partido a partido y se centra por completo en la tarea inmediata de superar a un Fulham difícil de batir.

«Ganar el sábado [contra el Fulham] es mi principal objetivo. Me gusta ir partido a partido», afirmó. «No me gusta pensar en febrero o marzo. Prefiero centrarme en el próximo partido y, cuando lleguemos a marzo y al final de la temporada, veremos dónde estamos y podremos fijar nuestros objetivos y metas».