Compartir Sigue a GOAL en Google

Enzo Maresca no se inquieta por los cuatro partidos consecutivos sin ganar del Manchester City en la Premier League. El técnico considera que el bache forma parte del proceso de empezar de cero tras una década con Pep Guardiola. El italiano quiere que su equipo encuentre el equilibrio adecuado en defensa y en el centro del campo antes de recibir en el Etihad Stadium a una leyenda del club en la Champions League.

Anuncios

Maresca considera que el bache del City forma parte de un nuevo comienzo

Maresca cree que las dificultades recientes del City eran de esperar mientras el club se adapta a la vida sin Guardiola. El italiano comenzó su primera temporada al frente del equipo con siete victorias consecutivas en la Premier League, pero el City ya encadena cuatro jornadas de liga sin ganar, incluido el frustrante empate ante el Fulham en el que se anuló un gol de Erling Haaland .

«Para mí, forma parte del proceso porque es como empezar de cero», dijo en su rueda de prensa del lunes. «Es como volver a empezar después de 10 años con el mismo entrenador, la misma cara, las mismas palabras y el mismo método».

«Podemos encontrar el equilibrio adecuado»

Maresca insiste en que no hay motivos para alarmarse y en que su equipo necesita tiempo para encontrar la regularidad. «No es fácil cambiar de repente, de la noche a la mañana», añadió. «Para mí, todo es normal y espero que, lo antes posible, podamos encontrar el equilibrio adecuado en todas las líneas, en defensa y en el centro del campo, y ser regulares.

«Para mí, esa es la diferencia ahora mismo entre nosotros y otros clubes». La semana pasada rechazó que las dificultades del City estuvieran relacionadas con que el club hubiera sido declarado culpable de infracciones financieras en el prolongado caso que mantiene con la Premier League.

Anuncios Anuncios

De Bruyne regresa al Etihad con el Nápoles

El City deja de lado la competición nacional el martes para recibir al Nápoles, en un partido que llevará a Kevin De Bruyne de vuelta al Etihad tras su salida del club en el verano de 2025. Maresca, que trabajó con el belga como asistente de Guardiola en la temporada 2022-23, en la que ganaron el triplete, elogió al jugador.

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

«No solo a nivel personal, creo que también para la historia de este club», dijo. «En los últimos 10 años, en todos los títulos que ha conseguido el club, Kevin estuvo aquí y fue un jugador importante, un jugador fantástico, una gran persona, educado, fantástico. Para mí fue un placer trabajar con él».

Nápoles y Arsenal, en una semana importante para el City

Maresca también confirmó que Matheus Nunes vuelve a estar disponible tras su lesión. El City ocupa la séptima posición en la clasificación de la Champions League, formada por 36 equipos, después de ganar tres de sus cuatro partidos. Una victoria ante el Nápoles aliviaría la presión antes de enfrentarse al vigente campeón, el Arsenal, más adelante esta semana.