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La estrella del Real Madrid Aurelien Tchouameni ha roto por fin su silencio sobre el polémico incidente con su compañero Federico Valverde que sacudió el vestuario del Bernabéu la temporada pasada. Pese a las fuertes multas que el club impuso a ambos jugadores, el francés insiste en que los medios exageraron lo sucedido.

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Un incidente en mayo provoca cuantiosas multas del club

La tensión estalló en la capital española hacia el final de la temporada 2025-26. En mayo, un altercado interno hizo que Valverde necesitara atención hospitalaria por una lesión en la cabeza.

La directiva del Real Madrid actuó con rapidez para sancionar a ambos, abrió expedientes disciplinarios que concluyeron con cuantiosas multas de 500.000 euros para cada uno. El presidente del club, Florentino Perez, intentó restar importancia públicamente a la gravedad del enfrentamiento, aunque admitió su frustración porque la noticia del conflicto interno se hubiera filtrado a la prensa.

Tchouameni niega que llegaran a las manos

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En declaraciones a The Bridge (vía AS), Tchouameni negó rotundamente las informaciones según las cuales se había peleado físicamente con el uruguayo. «Quiero aclarar las cosas. No hubo ninguna pelea entre nosotros. Sí, es verdad que pasan cosas en el vestuario, pero nunca nos peleamos», explicó el internacional francés.

Aunque reconoció que el ambiente se enrareció temporalmente, atribuyó la exageración de las repercusiones a la intensa atención que rodea al Santiago Bernabéu. «En un vestuario hay pequeños roces y cosas así, pero nunca llegué a las manos con Valverde. Es verdad que ocurrió algo desagradable», continuó.

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«El único problema de todo esto es que, cuando estás en el Real Madrid, cualquier cosa, por pequeña que sea, se exagera de manera desproporcionada y se convierte en un circo mediático. Algo que no era necesariamente un problema acaba siéndolo».

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Dejar atrás el circo mediático

Las intensas especulaciones causaron una gran preocupación entre las personas más cercanas al centrocampista, que tuvo que tranquilizar a familiares y amigos fuera del campo. «Después, todo el mundo me llama para saber qué estaba pasando y si estaba bien… Es una cosa sin importancia. La gente me escribió por ello», señaló Tchouameni.

«Quieren saber qué pasó, pero hoy en día hay que ser muy discreto. Para tranquilizarlos, tuve que decirles que no pasaba nada. Una vez vi un documental de la NFL y allí estas cosas pasan todo el tiempo».

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El francés insiste en que, lejos de dividir al equipo, el acalorado intercambio reforzó el vínculo entre los dos jugadores. Concluyó: «Si entras hoy en el vestuario, como dijo el entrenador, verás que Fede y yo estamos bien; no hay ningún problema entre nosotros».

«En el campo tampoco hay ningún problema, la vida sigue. De hecho, incluso estas cosas te acercan más a la otra persona. Estamos bien; no tenemos ningún problema».

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Espera un Clásico crucial

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Con el conflicto del vestuario ya superado, la atención se centra ahora en una importante prueba liguera. El Real Madrid se enfrenta el domingo a su gran rival, el Barcelona, en un Clásico muy esperado.

El Real Madrid ocupa actualmente la tercera posición en la tabla, a seis puntos del líder y vigente campeón. Confiará en que su pareja de centrocampistas, ya reconciliada, sostenga el centro del campo, contribuya a lograr una victoria vital y recorte distancias con la cabeza de la clasificación.



