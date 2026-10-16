Tras el error garrafal y, al mismo tiempo, histórico de Neuer contra el FC Augsburgo, se reavivó el debate sobre si el veterano quizá había superado ya su mejor momento y Urbig debía asumir un papel aún más importante antes de lo previsto. Al mismo tiempo, los expertos expresan una y otra vez sus dudas sobre si el futuro número uno ya está preparado para asumir semejante responsabilidad. En esa misma línea se pronunciaron recientemente los exporteros Jens Lehmann y Oliver Kahn en el programa de Sky «Triple - der Hagedorn-Fussballtalk».

Preguntado por sus declaraciones en la rueda de prensa previa al partido en casa contra el RB Leipzig del sábado, Kompany llegó a una conclusión sorprendente, aunque no quiso comentar las dudas sobre Urbig. «No puedo valorar todos los programas de debate. (…) Siempre tenemos un plan e intentamos llevarlo a cabo. Que Jonas esté en este debate es bueno para nosotros. Hemos propiciado nosotros mismos esta situación», dijo el belga, y subrayó: «Eso ya lo dijimos cuando llegó de Colonia en enero de hace dos años».

El fichaje de Urbig por el Bayern a principios de 2025, procedente del FC por una cifra que, según se dijo, rondó los siete millones de euros, había suscitado no pocas preguntas. La principal: ¿por qué un portero joven y talentoso iba a sentarse en el banquillo del Bayern cuando aún no se vislumbraba el final de la era de Neuer? Sobre todo teniendo en cuenta que el entonces jugador de 21 años tampoco era titular en Colonia.

Vincent Kompany y el Bayern de Múnich contaban con el debate sobre los porteros

«Entonces nadie creía que fuera posible, porque no jugaba en Colonia y era el segundo portero», explicó Kompany al respecto. Sin embargo, el Bayern siempre había creído en la progresión de Urbig, recalcó el técnico: «Fuimos dejando que la situación se desarrollara paso a paso. Ya sabíamos un año antes que este debate llegaría. Y eso está bien». Unas palabras que constituyen un elogio para Urbig. El Bayern, insistió Kompany, cuenta con una «buena situación» que «muchos desearían tener».

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También es mérito de Neuer, dejó claro Kompany: «Manuel es una parte fundamental de esta historia. Sin Manu no sería posible: sin su presencia, su liderazgo y sus actuaciones durante este tiempo». Los dos porteros, de generaciones distintas, también se alternan esta temporada. Sin embargo, el jugador de 40 años es y sigue siendo el número uno indiscutible, mientras que Urbig juega con regularidad.

En lo que va de temporada, Urbig ha defendido la portería del Bayern en tres ocasiones, la última en ausencia de Neuer durante el decepcionante empate 3-3 contra el Viking Stavanger en la Liga de Campeones. El sábado podría tener otra oportunidad, ya que Neuer sigue lidiando con su lesión en el pie y el jueves aún no había vuelto a entrenarse sobre el césped. «No quiero asumir el papel de médico», dijo Kompany. «Es en el pie, no en el muslo ni en el hombro. No tardará mucho. Veremos si es mañana o la semana que viene. Primero tiene que encontrarse mejor y entrenar cuando pueda; entonces esta fase también habrá quedado atrás».

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¿Pondrá Manuel Neuer fin a su carrera este verano?

Por su parte, Neuer había insinuado varias veces en las últimas semanas y meses que quería poner fin a su carrera el próximo verano. Según Kahn, podría haberse ahorrado el debate actual en torno a su figura.

«No puedo recomendarle nada a nadie ahora mismo; eso solo puede decidirlo cada uno. Cosas como: ¿cuándo lo dejo, cuándo me retiro? Así te ahorras determinadas situaciones. Volver a participar en el Mundial, que, por decirlo suavemente, no fue un gran éxito», dijo en aquel programa el que fuera portero de talla mundial del Bayern, dando a entender que Neuer quizá debería haber puesto fin a su carrera ya el verano pasado. «Cuando cumples 36, 37, 38 años —yo mismo lo he vivido—, el cuerpo necesita más tiempo para recuperarse. Se comete algún error de vez en cuando. Está también la cuestión mental, eso de rendir constantemente al cien por cien. Llega un momento en que ya no lo consigues, aunque quieras. Entonces se abre el debate. Y este debate que ha surgido ahora, en la situación actual, uno puede ahorrárselo».

Kann lanzó además una especie de advertencia a Neuer: podría haber dejado pasar el momento de retirarse. «En algún momento tienes que decidir por ti mismo qué es más importante para ti. Seguir dedicándote a tu pasión el mayor tiempo posible, algo que también entiendo. O marcharte cuando la gente todavía dice que podrías continuar dos o tres años más. Y en algún momento —y ahora empiezo a ver que se acerca— deja de ser una decisión propia para convertirse en una decisión de otros. Y eso no lo necesitas en una carrera tan grande».