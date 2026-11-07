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El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha hablado sobre la posición de Bradley Barcola antes de la visita del domingo al Crystal Palace. El internacional francés jugó como delantero centro a mediados de semana e Iraola ha explicado el planteamiento táctico detrás de la prueba.

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Iraola explica el papel de Barcola en el centro del ataque entre semana

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha explicado sus planes para Bradley Barcola antes de visitar Selhurst Park en la Premier League. El extremo francés dejó su posición habitual en la banda para jugar como delantero centro en el duelo del miércoles contra el Fenerbahce en la Champions League.

El Liverpool visita al Crystal Palace con el objetivo de mantener su condición de invicto a domicilio en la liga esta temporada.

Iraola confirmó que, aunque Barcola es principalmente un jugador de banda, su versatilidad ofrece valiosas soluciones tácticas.

Iraola repasa las alternativas para el extremo y su pasado en el PSG

Al abordar la flexibilidad táctica de Barcola, Iraola destacó la experiencia previa del jugador de 24 años en Francia y explicó por qué decidió probarlo en el centro del ataque.

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«Bradley es un extremo», declaró Iraola en la rueda de prensa previa al partido. «Ha jugado sobre todo como extremo izquierdo, a veces como extremo derecho, pero también ha jugado de delantero en el PSG».

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«Es algo que quería probar. Pensé que podía crearles problemas a sus centrales, especialmente atacando el espacio a su espalda», añadió el entrenador.

Opciones tácticas cuando los delanteros necesitan descansar

Iraola aclaró que Barcola jugará la gran mayoría del tiempo en las bandas, aunque también es una opción para alternarse con delanteros como Cody Gakpo y Alexander Isak.

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«Es un extremo y jugará como extremo la mayor parte del tiempo, el 90 %. Pero son alternativas que a veces quiero probar», explicó Iraola.

«Lo probé con Cody contra el Chelsea en la Carabao Cup. Quizá no desde el principio, pero sí durante el partido. Creo que son opciones que podemos utilizar cuando Alex está cansado y necesitamos otro tipo de delantero», señaló.

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El Liverpool busca prolongar su buena racha a domicilio

El Liverpool viaja a Londres en busca de su cuarta victoria consecutiva a domicilio en la Premier League, después de haber sumado fuera de casa 10 de sus 15 puntos esta temporada.

El propio Iraola sigue invicto en sus 13 partidos de la Premier League a domicilio en 2026, lo que le sitúa a las puertas de unirse a un selecto grupo de entrenadores.

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El Liverpool estudiará cuidadosamente su planteamiento ofensivo en su intento de sumar los tres puntos en Selhurst Park.