¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Harry Kane Ballon d'Or 2026getty
Abdelmawgood Samir
Traducido por

¿Es aficionado del Real Madrid? La sorpresa en el voto del periodista español en el Balón de Oro

Barcelona
Real Madrid
Bayern Múnich
Primera División
H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
España
Alemania
Inglaterra
Francia

¿Qué hizo?

Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

José Félix Díaz, director editorial del diario "As" y representante de España en la votación del Balón de Oro, llamó la atención con sus elecciones para los tres mejores jugadores del mundo, al colocar al francés Kylian Mbappé en el primer puesto, por delante de su compatriota Lamine Yamal y del inglés Harry Kane, pese a que este último se coronó con el galardón en la gala celebrada en la capital británica, Londres, el pasado lunes.

Yamal ocupó el segundo puesto en la lista de Díaz, mientras que Kane quedó en el tercero, en un orden que suscitó interrogantes sobre la preferencia del periodista español por la estrella del Real Madrid frente al talento del Barcelona, sobre todo porque Mbappé no conquistó ningún título importante la temporada pasada, ni con su club ni con la selección de Francia.

En el otro lado, Yamal disputó una temporada repleta de títulos, después de coronarse con la selección de España en el Mundial, además de ganar la Liga española y la Supercopa de España con el Barcelona, pero no obtuvo el primer puesto en las elecciones del representante de su país y se conformó con el segundo lugar.

José Félix Díaz asumió la tarea de representar a España en el jurado del Balón de Oro como sucesor de Alfredo Relaño, relevando así a una serie de nombres periodísticos que se encargaron de la votación por España a lo largo de los últimos años.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google