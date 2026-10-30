¿Es aficionado del Real Madrid? La sorpresa en el voto del periodista español en el Balón de Oro

José Félix Díaz, director editorial del diario "As" y representante de España en la votación del Balón de Oro, llamó la atención con sus elecciones para los tres mejores jugadores del mundo, al colocar al francés Kylian Mbappé en el primer puesto, por delante de su compatriota Lamine Yamal y del inglés Harry Kane, pese a que este último se coronó con el galardón en la gala celebrada en la capital británica, Londres, el pasado lunes.
Yamal ocupó el segundo puesto en la lista de Díaz, mientras que Kane quedó en el tercero, en un orden que suscitó interrogantes sobre la preferencia del periodista español por la estrella del Real Madrid frente al talento del Barcelona, sobre todo porque Mbappé no conquistó ningún título importante la temporada pasada, ni con su club ni con la selección de Francia.
En el otro lado, Yamal disputó una temporada repleta de títulos, después de coronarse con la selección de España en el Mundial, además de ganar la Liga española y la Supercopa de España con el Barcelona, pero no obtuvo el primer puesto en las elecciones del representante de su país y se conformó con el segundo lugar.
José Félix Díaz asumió la tarea de representar a España en el jurado del Balón de Oro como sucesor de Alfredo Relaño, relevando así a una serie de nombres periodísticos que se encargaron de la votación por España a lo largo de los últimos años.