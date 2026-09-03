Cuando Mathys Tel se despidió de los aficionados del Bayern hace poco más de un año, se mostró muy emocionado. Habló del club como de una "persona amada", de la que ahora tenía que despedirse. Cada minuto que pudo estar sobre el campo para este club tan grande lo había "amado" y Múnich "siempre estará en mi corazón".

El amor de Tel por el Bayern no surgió de la nada. El campeón récord alemán pagó 20 millones de euros en 2022 a Stade Rennes por el entonces todavía joven de 17 años. Una muestra de confianza enormemente grande que, al mismo tiempo, ejercía una presión inmensa sobre un delantero con muchísimo talento, pero al fin y al cabo muy joven. Y él la resistió.

El francés se consolidó en el plantel repleto de estrellas como un comodín muy útil y se convirtió rápidamente en el favorito de la afición. En su primera temporada, le bastaron unos 450 minutos para marcar seis goles en la Bundesliga y la Copa de Alemania. En el año siguiente ya fueron incluso diez tantos y seis asistencias en "solo" 1.226 minutos oficiales.

Mathys Tel, relegado en el Bayern tras la llegada de Kompany

Todo parecía indicar que el futuro le pertenecía a Tel, pero cuando con el nuevo entrenador Vincent Kompany apenas sumó 458 minutos y ninguna participación de gol en 14 partidos oficiales hasta el invierno, algo tenía que cambiar. Tel dudó durante mucho tiempo con ese paso y todavía en diciembre les había transmitido a los responsables del Bayern, encabezados por Kompany y el director deportivo Max Eberl, que quería imponerse y no aspiraba a una cesión.

Aunque Eberl y Kompany sí le habían sugerido al francés una salida a préstamo, aceptaron la decisión del joven futbolista en crisis. A finales de enero llegó entonces el cambio de opinión de Tel, con el que Eberl no estaba del todo de acuerdo.

"Veremos si conseguimos encontrar una solución. El tiempo apremia", dijo un Eberl algo molesto apenas unos minutos después de que Tel, tras el partido de Champions League contra el Slovan Bratislava, se despidiera de los aficionados del Bayern con muchos gestos y de forma extensa en una especie de vuelta de honor. Eso sí, sin que hubiera nada concreto todavía.

Aun así, fueron escenas conmovedoras las que se vivieron en aquella fría noche de enero. El francés, entonces de 19 años, caminó solo sobre el césped del Allianz Arena, mientras todos sus compañeros ya habían desaparecido hacía rato en los vestuarios. Tel aplaudía, saludaba, aplaudía. Luego volvió a dirigirse hacia la Südkurve. Allí chocó la mano con algunos aficionados, posó para fotos, charló brevemente. Le entregó su chaqueta a un hincha que estaba sin camiseta subido a la valla.

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Mathys Tel cambia el Bayern por el Tottenham y queda de inmediato bajo la crítica

La "solución" que Eberl aún tenía que encontrar para Tel se reveló unos días después y, tras muchas idas y venidas, tomó la forma de una cesión al Tottenham Hotspur. Los Spurs habrían pagado al Bayern diez millones de euros en concepto de tasa por el cambio a corto plazo. El club londinense atravesaba entonces una profunda crisis, ocupaba solo el puesto 15 en la liga y buscaba urgentemente una alternativa para su delantero estrella Dominic Solanke, que previamente se había perdido toda la primera mitad de la temporada debido a una operación de tobillo.

A diferencia de lo que quería el Bayern, con los Spurs se pactó una elevada opción de compra de 60 millones de euros y no una obligación de compra. Eso también habría ocurrido por insistencia de Tel, que quería dejar abierta la puerta a un regreso al Bayern y decidir por sí mismo sobre su futuro a largo plazo.

En unos Spurs que seguían inmersos en la crisis, a Tel le costó arrancar tras su llegada. A su gol en su debut en la FA Cup, competición de la que el Tottenham quedó eliminado de inmediato, le siguió una larga sequía. No volvió a marcar hasta abril, tras entrar como suplente. Antes, The Standard y The Sun ya lo habían catalogado como "desesperadamente ineficaz" y "decepcionante".

También fue decepcionante lo que hicieron los Spurs durante gran parte del resto de la temporada. Solo porque los tres descendidos, Leicester, Ipswich y Southampton, fueron todavía mucho peores, se pudo evitar una catástrofe en forma de descenso a la Championship. Al final, incluso llegó el inesperado final feliz en la final de la Europa League. De repente, un equipo que ya entonces era disfuncional y ofensivamente inofensivo pasó a jugar la Champions League en lugar de la Championship.

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El Bayern, visto en retrospectiva, hizo un sobresaliente negocio de fichajes con Mathys Tel

Y aunque Tel en realidad no tuvo absolutamente nada que ver con ello (ningún gol y solo 209 minutos en toda la fase eliminatoria de la Europa League), el verano pasado los Spurs llegaron a un acuerdo con el Bayern para el traspaso definitivo del internacional sub-21 francés, cuya perspectiva de tener minutos en Múnich se había reducido al mínimo por la sobresaliente temporada de debut de Michael Olise y la llegada de Luis Diaz. El campeón récord recibió otros 35 millones de euros por Tel y, visto en retrospectiva, cerró una operación sobresaliente.

Porque Tel tampoco terminó de asentarse de verdad en su segunda temporada en Londres. Eso sí, su pobre producción ofensiva, con solo cuatro goles en 37 partidos oficiales, debe ponerse en contexto. Porque los Spurs dieron una imagen aún mucho más alarmante que en el primer medio año de Tel. Tottenham solo se salvó del descenso en la última jornada y, en el camino, quemó a dos entrenadores: Thomas Frank e Igor Tudor. Solo la llegada del temperamental Roberto De Zerbi acabó cambiando las cosas para los Spurs.

Tottenham Hotspur vive un verano de fichajes de locura: solo el Chelsea gastó más

Como respuesta a dos catastróficas temporadas en la Premier League, este verano llegó una ofensiva de fichajes increíble. El centro del campo fue completamente remodelado por casi 220 millones de euros con las incorporaciones de Sandro Tonali y Mateus Fernandes. A ello se sumaron Savinho y Omar Marmoush como dos nuevos competidores para Tel procedentes del Manchester City: Savinho por la friolera de 87 millones de euros y Marmoush en calidad de cedido con obligación de compra de entre 55 y 60 millones de euros. Además, se añade otra pieza ofensiva con el cedido del Chelsea Mykhailo Mudryk.

Los Spurs han gastado hasta la fecha 354 millones de euros este verano, una cifra que a nivel mundial solo superan el siempre obsesionado con los fichajes Manchester City (526 millones) y el Chelsea FC (406 millones). Sin embargo, por ahora el rendimiento de esas inversiones desmesuradas sigue siendo limitado o, dicho de otro modo: en los Spurs vuelve a arder Troya tras solo dos jornadas de liga.

Porque la ofensiva rearmada por tanto dinero, al margen de una goleada en la segunda ronda de la Copa de la Liga ante el Charlton Athletic (5-1), suma exactamente cero goles en la Premier League, mientras que la defensa, sobre todo en el arranque contra el Brentford (0-3), volvió a dejar una imagen alarmante.

Mathys Tel, ridiculizado por sus propios aficionados tras una desafortunada acción

Y eso, para algunos, también se aplica a Tel. El jugador de 21 años sigue teniendo un puesto fijo en el extremo izquierdo con De Zerbi pese a los fichajes de renombre, pero tampoco en esta temporada ha encontrado pronto una alegría. Al contrario. En la derrota por 0-2 del fin de semana contra el Newcastle United, Tel llegó incluso a convertirse en el hazmerreír cuando, con 0-1 en el minuto 68, ejecutó un prometedor tiro libre, resbaló ligeramente y mandó el balón al quinto pino.

Furioso y casi desesperado, golpeó después el césped antes de que sus compañeros lo ayudaran a levantarse y trataran de animarlo. Mientras tanto, hubo aplausos burlones y silbidos de sus propios aficionados. Apenas unos instantes después fue sustituido. Una escena de gran valor simbólico, según juzgó el exjugador de los Spurs Jamie O'Hara (56 partidos, siete goles, cinco asistencias con el Tottenham).

"Ese es uno de los peores tiros libres que he visto en mi vida", disparó en una reacción en directo en talkSPORT durante el partido: "Simplemente no es lo bastante bueno. No sé por qué todos actúan como si fuera un jugador decente: ¡es absolutamente lamentable!"

Pero Tel no fue el único en recibir críticas. También criticó, por ejemplo, a De Zerbi por poner a Pedro Porro en el extremo derecho, y a Savinho, que tuvo que parar tras solo 20 minutos en la Copa de la Liga por molestias musculares.

Sin embargo, una vez más el foco de las críticas estuvo sobre el decepcionante Tel, que solo ganó uno de sus seis duelos y no completó ninguno de sus regates. En Inglaterra hace tiempo que son cada vez más fuertes las voces que piden vender a Tel cuanto antes y reemplazarlo. Sin embargo, según se informa, el técnico De Zerbi lo ve de otra manera.

Al parecer, el italiano le ha comunicado de forma inequívoca a Tel que quiere contar con él, pese al aumento de la competencia. Pero evidentemente Tel no puede sentirse del todo seguro. Porque recientemente el Tottenham habría tanteado el mercado por Cody Gakpo, aunque el jugador del Liverpool les habría dado calabazas. Mientras tanto, el neerlandés habría dado su visto bueno al Manchester City.

Las dudas alrededor de Tel, en cambio, son cada vez mayores sobre si realmente tiene el nivel para triunfar en un club en teoría grande como el Tottenham. Si no lo demuestra pronto, puede que en invierno ya tenga que volver a redactar palabras de despedida. La duda es si entonces serían tan emocionales como en su día lo fueron en el Bayern.

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Mathys Tel: rendimiento y estadísticas en el Bayern, Stade Rennes y Tottenham

Club Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Bayern 83 16 7 2.464 Tottenham Hotspur 61 7 4 3.181 Stade Rennes 10 - - 81







