Cuando Mathys Tel se despidió hace algo más de un año de los aficionados del Bayern de Múnich, se mostró muy emocionado. Habló del club como de una "persona amada", de la que ahora tenía que despedirse. Cada minuto que pudo estar sobre el campo para este club tan grande lo había "amado" y Múnich "siempre estará en mi corazón".

El amor de Tel por el Bayern de Múnich no surgió de la nada. El récordman alemán pagó 20 millones de euros en 2022 por el entonces joven de solo 17 años procedente del Stade Rennes. Una muestra de confianza enorme que, al mismo tiempo, ejercía una presión inmensa sobre un delantero de grandísimo talento, pero todavía muy joven. Y él la soportó.

El francés se consolidó en un plantel repleto de estrellas como un revulsivo muy útil y se convirtió rápidamente en un favorito de la afición. En su primera temporada, le bastaron unos 450 minutos para marcar seis goles entre Bundesliga y Copa de Alemania. En el año siguiente fueron ya diez tantos y seis asistencias en "solo" 1.226 minutos oficiales.

Mathys Tel, apartado en el Bayern de Múnich tras la llegada de Kompany

Parecía que el futuro podía pertenecerle a Tel, pero cuando con el nuevo entrenador Vincent Kompany hasta el invierno solo sumó 458 minutos en 14 partidos oficiales y ni una sola contribución de gol, algo tenía que cambiar. Tel dudó mucho con ese paso y todavía en diciembre había dado a entender a los responsables del Bayern, con Kompany y el director deportivo Max Eberl al frente, que quería imponerse y no buscar una cesión.

Eberl y Kompany sí le habían recomendado al francés una cesión, pero aceptaron la decisión del joven futbolista en crisis. A finales de enero llegó entonces el cambio de parecer de Tel, con el que Eberl no estaba del todo de acuerdo.

"Veremos si conseguimos una solución. El tiempo apremia", dijo un Eberl algo molesto apenas unos minutos después de que Tel, tras el partido de la Champions League contra el Slovan Bratislava, se despidiera de forma muy gestual y efusiva de la afición del Bayern en una especie de vuelta de honor. Todo ello, dicho sea de paso, sin que hubiera nada concreto.

Aun así, fueron escenas conmovedoras las que se vivieron aquella fría noche de enero. El entonces francés de 19 años caminó solo sobre el césped del Allianz Arena, mientras todos sus compañeros ya habían desaparecido hacía tiempo por las entrañas del estadio. Tel aplaudía, saludaba, aplaudía. Luego volvió a dirigirse hacia la Südkurve. Allí chocó la mano con algunos aficionados, posó para fotos y charló brevemente. Le entregó su chaqueta a un hincha que estaba sin camiseta colgado de la valla.

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Mathys Tel cambia el Bayern de Múnich por el Tottenham y queda enseguida bajo crítica

La "solución" que Eberl todavía tenía que encontrar para Tel se reveló pocos días después y, tras un largo tira y afloja, tomó la forma de una cesión al Tottenham Hotspur. Los Spurs habrían pagado 10 millones de euros al Bayern por el cambio a corto plazo. El club londinense atravesaba entonces una profunda crisis, era solo 15.º en la liga y buscaba urgentemente una alternativa al delantero estrella Dominic Solanke, que anteriormente se había perdido toda la primera mitad de la temporada debido a una operación de tobillo.

A diferencia de lo que deseaba el Bayern, con los Spurs se negoció una opción de compra elevada de 60 millones de euros y no una obligación de compra. Según se informa, eso también ocurrió por insistencia de Tel, que quería dejar abierta la puerta para un regreso al FCB y decidir él mismo sobre su futuro a largo plazo.

En unos Spurs que seguían inmersos en la crisis, a Tel le costó arrancar tras su llegada. A su gol en el debut en la FA Cup, de la que el Tottenham quedó eliminado de inmediato, le siguió una larga sequía. No volvió a marcar hasta abril, tras entrar desde el banquillo. Antes, ya había sido etiquetado como "desesperadamente ineficaz" y "decepcionante" por The Standard y The Sun.

Decepcionante fue también lo que hicieron los Spurs durante gran parte del resto de la temporada. Solo porque los tres descendidos, Leicester, Ipswich y Southampton, fueron todavía mucho peores, se pudo evitar una catástrofe en forma de descenso a la Championship. Al final incluso llegó el inesperado final feliz en la final de la Europa League. En lugar de jugar en la Championship, un equipo ya entonces disfuncional y con poca pegada ofensiva pasó a jugar la Champions League.

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El Bayern de Múnich hizo con Mathys Tel, visto en retrospectiva, una operación de mercado sobresaliente

Y aunque en realidad Tel no tuvo participación alguna en ello (ningún gol y solo 209 minutos en toda la fase eliminatoria de la Europa League), los Spurs acordaron el verano pasado con el Bayern un traspaso definitivo del internacional sub-21 francés, cuya perspectiva de minutos en Múnich se había reducido al mínimo por la sobresaliente temporada de debut de Michael Olise y la llegada de Luis Diaz. El campeón récord recibió otros 35 millones de euros por Tel y, visto en retrospectiva, cerró así un negocio sobresaliente.

Porque Tel tampoco terminó de asentarse en su segunda temporada en Londres. La pobre producción goleadora, con solo cuatro tantos en 37 partidos oficiales, debe ponerse en contexto. Porque los Spurs ofrecieron una imagen todavía mucho más alarmante que en el primer medio año de Tel. Tottenham se salvó del descenso solo en la última jornada y en el camino consumió a dos entrenadores, Thomas Frank e Igor Tudor. Solo la llegada del impetuoso Roberto De Zerbi acabó cambiando la situación para bien en los Spurs.

El Tottenham Hotspur vive un verano de locura en el mercado: solo el Chelsea gastó más

Como respuesta a dos temporadas catastróficas en la Premier League, este verano llegó una ofensiva de fichajes increíble. El centro del campo fue remodelado por completo, por casi 220 millones de euros, con las incorporaciones de Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Además, llegaron desde el Manchester City dos nuevos competidores para Tel en Savinho y Omar Marmoush: Savinho por la módica cifra de 87 millones de euros, Marmoush en calidad de cedido con obligación de compra de entre 55 y 60 millones de euros. A ellos se suma otra pieza ofensiva con el cedido del Chelsea Mykhailo Mudryk.

Los Spurs han gastado hasta la fecha 354 millones de euros este verano, una cifra que a nivel mundial solo superan el siempre obsesionado con los fichajes Manchester City (526 millones) y el Chelsea FC (406 millones). Pero por ahora el rendimiento de estas inversiones desmedidas sigue siendo limitado o, dicho de otro modo, en los Spurs ya vuelve a arder todo tras solo dos partidos de liga.

Porque el ataque, rehecho por tanto dinero, lleva exactamente cero goles en la Premier League, al margen de una goleada en la segunda ronda de la Copa de la Liga ante el Charlton Athletic (5:1), mientras que la defensa volvió a dejar una imagen alarmante, especialmente en el arranque ante el Brentford (0:3).

Mathys Tel, ridiculizado por su propia afición tras una desafortunada acción

Y eso también se aplica para algunos a Tel. El jugador de 21 años sigue teniendo un puesto en el once por la banda izquierda con De Zerbi pese a los fichajes de relumbrón, pero tampoco esta temporada ha encontrado una alegría temprana. Al contrario. En la derrota por 0:2 del fin de semana ante el Newcastle United Tel acabó siendo el hazmerreír, cuando con 0:1 en el marcador, en el minuto 68, se dispuso a lanzar una falta prometedora, resbaló ligeramente y mandó el balón al limbo absoluto.

Furioso y casi desesperado, golpeó después el césped, antes de que sus compañeros lo ayudaran a levantarse y trataran de animarlo. Mientras tanto, hubo aplausos burlones y silbidos por parte de su propia afición. Apenas unos instantes después fue sustituido. Una escena con carácter simbólico, según juzgó el exjugador de los Spurs Jamie O'Hara (56 partidos, siete goles y cinco asistencias con el Tottenham).

"Es uno de los peores lanzamientos de falta que he visto en mi vida", disparó en una reacción en directo en talkSPORT durante el partido: "Simplemente no es lo bastante bueno. No sé por qué todos actúan como si fuera un jugador decente: ¡está absolutamente por debajo de todo!"

Pero Tel no fue el único en llevarse críticas. Así, por ejemplo, criticó a De Zerbi porque Pedro Porro jugó por la banda derecha, y a Savinho, que tuvo que parar tras solo 20 minutos en la Copa de la Liga debido a molestias musculares.

Sin embargo, una vez más el decepcionante Tel fue el principal foco de las críticas, ya que solo ganó uno de sus seis duelos y no superó ninguno de sus regates. En Inglaterra hace tiempo que se escuchan con fuerza las voces que piden que Tel sea vendido y reemplazado con urgencia. Pero, según se informa, el técnico De Zerbi lo ve de otra manera.

El italiano habría comunicado a Tel de forma inequívoca que quiere contar con él, a pesar de la competencia cada vez mayor. Pero al parecer Tel no puede sentirse del todo seguro. Porque últimamente el Tottenham habría tanteado el mercado por Cody Gakpo, aunque el jugador del Liverpool les habría dado calabazas. Mientras tanto, el neerlandés habría dado el sí al Manchester City.

Mientras tanto, las dudas en torno a Tel son cada vez mayores sobre si realmente tiene el nivel para triunfar en un club en teoría grande como el Tottenham. Si no lo demuestra pronto, quizá ya en invierno tenga que volver a redactar unas palabras de despedida. Queda por ver si entonces serían tan emotivas como lo fueron en su día en el Bayern de Múnich.

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Mathys Tel: datos de rendimiento y estadísticas en el Bayern de Múnich, Stade Rennes y Tottenham

Club Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Bayern de Múnich 83 16 7 2.464 Tottenham Hotspur 61 7 4 3.181 Stade Rennes 10 - - 81







