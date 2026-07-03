¿Error o contaminación alimentaria? Ocho jugadores de Túnez dan positivo en el control antidopaje

Varios jugadores de la selección tunecina dieron positivo por clembuterol en el Mundial 2026, posiblemente por contaminación alimentaria.

Según el diario británico «Daily Mail», al menos ocho jugadores tunecinos dieron positivo por «clenbuterol», sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que se usa para dilatar los bronquios.

Las primeras investigaciones apuntan a carne contaminada ingerida en México, no a dopaje intencional.

Las federaciones y clubes de los jugadores ya conocen los resultados, pero no se esperan sanciones una vez confirmada la contaminación alimentaria.

La noticia llega tras la eliminación de Túnez del Mundial 2026, donde perdió sus tres partidos (5-1 con Suecia, 4-0 con Japón y 3-1 con Países Bajos), lo que provocó la destitución del seleccionador tras el debut, un hecho sin precedentes en la Copa del Mundo.

El caso recuerda situaciones previas en México, donde ya se detectaron positivos colectivos por clenbuterol en competiciones internacionales debido a la carne, especialmente en torneos continentales y de categorías inferiores, hasta que las investigaciones confirmaron una contaminación alimentaria generalizada.

La Federación Tunecina de Fútbol aún no se ha pronunciado, y la FIFA prefiere esperar antes de comentar.