El equipo del entrenador Vincent Kompany no pasó del 2-2 (0-1) en el derbi bávaro-suabio ante el FC Augsburgo en el arranque de un otoño intenso y no pudo aprovechar el empate del Borussia Dortmund.

Gran parte de culpa la tuvo el veterano Neuer: el jugador de 40 años perdió el balón de forma negligente tras el saque inicial ante la presión de Luis Diaz, y Robin Fellhauer aprovechó el regalo a los 8,4 segundos. Ningún jugador había marcado tan rápido en los 63 años de historia de la Bundesliga. «También podría haber rematado más rápido. Pero el peligro de que se fuera fuera era demasiado grande», dijo Fellhauer en Sky y añadió: «Nos habría gustado llevarnos más. Pero podemos estar contentos con el punto».

Neuer levantó los brazos a modo de disculpa tras su clamoroso error, aunque los visitantes podrían haber logrado la victoria con una mejor definición. «Nos hemos complicado la vida con una serie de errores. Manu está implicado, pero también otros. Tuvimos suficientes ocasiones para ganar el partido de todos modos», dijo el director deportivo Max Eberl, después de que el equipo del entrenador Vincent Kompany fallara en el arranque de un otoño intenso y no aprovechara el empate del Borussia Dortmund.

Ismael Saibari (55') empató para el récordman del fútbol alemán ante un FCA que había comenzado bien la temporada, antes de que Rodrigo Ribeiro (64') volviera a adelantar al Augsburgo. Al menos, el internacional Nathaniel Brown, que entró como suplente, salvó el empate para los visitantes (80'), y después Serge Gnabry solo estrelló el balón en el poste (83'). De este modo, los muniqueses también se quedaron sin revancha por la única derrota liguera de la pasada temporada.

Ya el martes (21.00 horas), el Bayern tendrá en la Champions League sobre césped artificial ante el Viking Stavanger la oportunidad de resarcirse. Después, hasta principios de noviembre, todavía le esperan otros siete partidos.

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FC Bayern sin Jamal Musiala ni Konrad Laimer; varios goles anulados

En el Bayern faltó, además del lesionado Jamal Musiala, también Konrad Laimer. El austríaco fue padre y por eso no viajó a Augsburgo. La posición de Musiala por detrás de Harry Kane la ocupó Saibari, mientras que Josip Stanisic defendió en el lado derecho por Laimer.

Pero los muniqueses aún no se habían ordenado correctamente cuando el marcador ya reflejaba el 0-1. El Bayern se sacudió el golpe rápidamente y apretó. Sin embargo, los furiosos ataques no dieron resultado en un primer momento. El goleador Harry Kane, Michael Olise, Diaz, Saibari o Alphonso Davies fallaron sus intentos a portería del FCA o fueron bloqueados por la defensa del Augsburgo, que defendió con pasión. Así, el Bayern incluso tuvo suerte de que Juma Bah desaprovechara por completo el 2-0 en una de las pocas acciones ofensivas del FCA tras un córner, completamente libre de marca (35').

Tras el descanso, el Bayern mantuvo su asedio. Diaz marcó aparentemente tras un error de Finn Dahmen. Sin embargo, después de la revisión del VAR, el tanto fue anulado por fuera de juego. El gol de Saibari, poco después, tras asistencia de Kane, sí subió al marcador. Entonces se desarrolló un intercambio de golpes abierto. En un contragolpe, Neuer solo pudo desviar lateralmente un disparo de Calvin Brackelmann y Ribeiro cazó el rechace. El Bayern lo intentó todo a partir de ahí. Kane también participó en el gol de Brown.