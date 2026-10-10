Al jugador de 40 años le había llegado, inmediatamente después del saque de puerta, un pase atrás aparentemente inofensivo de Luis Díaz, antes de que se le fuera el balón un poco largo y, al intentar dejar en el vacío al Robin Fellhauer que llegaba con un chip algo demasiado relajado, le golpeara en la espalda. Desde ahí, el balón cayó en la carrera del jugador del Augsburgo, que después lo empujó con facilidad a la portería vacía.

Cuando el balón cruzó la línea, el reloj del marcador apenas marcaba ocho segundos. El diario Bild, por su parte, informa de 8,4 segundos cronometrados a mano. Con ello, Fellhauer marcó el gol más rápido de la historia de la Bundesliga. Antes, el récord lo compartían Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) y Kevin Volland (TSG Hoffenheim) con nueve segundos cada uno.

Todo apunta a que Neuer se encuentra en la última temporada de su carrera. En las últimas semanas y meses había insinuado en repetidas ocasiones su retirada. El relevo del histórico número uno lo tomará probablemente Jonas Urbig, que, como ya ocurrió en la pasada temporada, debería tener minutos con regularidad para facilitarle la transición.

Entretanto, Ismael Saibari marcó el empate para el Bayern (55'), antes de que Neuer también quedara al menos desafortunado en la nueva desventaja. Solo pudo despejar de forma insuficiente un disparo del defensa Calvin Brackelmann, por lo que Rodrigo Ribeiro lo tuvo fácil y firmó el 2-1 en el rechace (64'). Como Nathaniel Brown apareció en el minuto 81, el partido terminó 2-2.

Bundesliga: los goles más rápidos de la historia