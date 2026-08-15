No hace tanto tiempo, Lutsharel Geertruida era un nombre fijo en la rumorología que rodeaba al Bayern de Múnich. Tanto en el verano de 2023 como en el invierno siguiente, el neerlandés era considerado un candidato para reforzar al club muniqués.

Daba la sensación de que apenas pasaba una semana sin una nueva actualización sobre el supuesto interés del campeón récord del fútbol alemán. Como es sabido, el fichaje no llegó a concretarse, aunque en aquellos momentos una transferencia sí habría tenido sentido. Y es que Geertruida cuenta con un perfil de jugador muy poco habitual en la élite del fútbol europeo.

El que a comienzos de 2024 aún tenía 23 años domina casi todo el repertorio del arte defensivo. Incluso más que Benjamin Pavard, cuya salida del Bayern coincidió precisamente con aquella etapa. Como central, lateral derecho o mediocentro defensivo, Geertruida puede desempeñarse prácticamente en cualquier posición sobre el papel cuando se trata de evitar goles en contra. A eso se suman un físico imponente y una enorme inteligencia de juego. Sin embargo, su nombre nunca llegó a concretarse realmente en Säbener Straße. En su lugar, el campeón récord del fútbol alemán buscó alternativas. Primero, el entonces entrenador Thomas Tuchel recibió al defensa que deseaba, Min-jae Kim, y medio año después Eric Dier y Sacha Boey reforzaron la zaga.

Geertruida terminó la temporada en su club de formación, el Feyenoord de Róterdam, y luego sí encontró el camino hacia la Bundesliga. El RB Leipzig puso sobre la mesa 20 millones de euros. Lo que al principio parecía tener potencial para ser una auténtica ganga se reveló rápidamente, desde el punto de vista del club sajón, como un error. Entretanto, Geertruida incluso carga ya con la etiqueta de fichaje fallido.

¿Por qué Lutsharel Geertruida fracasó en el RB Leipzig?

Dos años después de su llegada, el hoy jugador de 26 años está en la vía muerta. Su primera temporada fue más que irregular. Aunque Geertruida disputó 35 partidos y se hizo de inmediato con un puesto de titular, perdió ese sitio en el cambio de año y llegó a pasar algunos encuentros exclusivamente en el banquillo. Aquella relegación se debió menos a errores graves y más a diferencias de concepto. Las voces más críticas incluso hablarían de una evaluación completamente errónea por parte del Leipzig.

Ya después de pocas semanas quedó claro que Geertruida sencillamente no encajaba en el sistema del entonces técnico del RB, Marco Rose. Su manera de jugar, desplazándose desde el lateral derecho hacia el centro como lateral interior, no era deseada. La exigencia de realizar un trabajo defensivo posicional por la banda quedó sin respuesta. La esperanza de que las dificultades de adaptación se resolvieran por sí solas con el paso del tiempo fue en vano. Tras una primera vuelta irregular, los elogios anticipados se agotaron por completo.

Tanto fue así que Geertruida, pese a la salida de Rose al final de la temporada, no recibió una segunda oportunidad con su sucesor, Ole Werner. En su lugar, el Leipzig cerró una cesión bastante conciliadora con el ambicioso recién ascendido de la Premier League, el AFC Sunderland. Y con éxito. En las Islas, Geertruida sumó 30 apariciones y dejó una impresión bastante positiva.

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Sin futuro en el RB Leipzig: ¿qué le espera a Lutsharel Geertruida?

Sin embargo, la opción de compra pactada por esos mismos 20 millones de euros que dos años antes habían viajado a la ciudad portuaria neerlandesa resultó demasiado cara para los Saints. Probablemente también porque Geertruida no llegó a consolidarse plenamente como titular indiscutible. Aun así, consiguió una convocatoria para el Mundial, mientras que jugadores de renombre como Jeremie Frimpong (FC Liverpool) o Matthijs de Ligt (Manchester United) no fueron tenidos en cuenta por el exseleccionador Ronald Koeman. Por eso, en Leipzig probablemente ya se frotaban las manos. Sin embargo, no hubo un aumento de valor de mercado, como ocurre tan a menudo tras una nominación mundialista. Y es que Geertruida no disputó ni un solo minuto.

Unas semanas después, resulta más que dudoso que el Leipzig vaya a salir bien parado y recupere los millones invertidos en Geertruida. Según informaciones coincidentes de varios medios, sí habría interés desde la Premier League y Arabia Saudí, pero todavía no se habrían producido negociaciones concretas. Más bien, una nueva cesión parece cada vez más probable. Los principales interesados en una posible operación serían el PSV Eindhoven y el Ajax de Ámsterdam.

Para Geertruida sería un regreso no solo a su país natal. También a la liga desde la que supuestamente se abrió paso hasta el radar del Bayern de Múnich y en la que, al final, tomó una decisión de graves consecuencias.

Lutsharel Geertruida: estadísticas antes y después de su fichaje por el RB Leipzig