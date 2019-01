Ernesto Valverde no descarta poner a Arturo Vidal de '9'

El técnico del Barcelona ha señalado en sala de prensa que, por su impulso y su llegada, el chileno podría actuar en la delantera

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey que disputarán los blaugranas en el Ciutat de València ante el Levante.

El técnico ha hablado sobre las posibilidades en el frente de ataque, señalando que Arturo Vidal poría hacer perfectamente de '9' por su condiciones y su manera de jugar.

El artículo sigue a continuación

"Es una posibilidad poner a Arturo Vidal de '9'. Es cierto que se me ha pasado por la cabeza porque tiene ese impulso para llegar, igual que en ocasiones Piqué se sitúa de delantero centro en algunas fases por una situación táctica determinada".

Valverde tampoco descarta hacer rotaciones en esta ronda del torneo copero: "Es una posibilidad que alguno de los titulares no esté en la lista. Después del entrenamiento, en función de cómo veamos a los jugadores y con cuántos del filial podemos contar, tomaremos las decisiones para la convocatoria".

El Barcelona recibió muchas críticas la pasada temporada tras caer en Champions League, señalando muchos al técnico por no dar descanso a sus jugadores habituales, pero él no cree que la Copa reste en ese sentido: "Yo no estoy convencido de que la Copa del Rey sea un desgaste que se pueda pagar luego".