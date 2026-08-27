Ernest Poku jugará esta temporada cedido en el Besiktas, según ha anunciado el club turco a través de sus canales oficiales. Si se cumplen determinados criterios, el delantero de 22 años será traspasado definitivamente por el Bayer Leverkusen al término de esta temporada.

El traspaso ya llevaba un tiempo en el aire. El martes por la noche, Poku ya estuvo ausente del entrenamiento del club alemán. BILD informó entonces de que también se había despedido ya de sus compañeros.

Ahora ya es definitivo. Según el citado periódico alemán, la opción de compra obligatoria implica una cantidad de alrededor de 25 millones de euros.

De este modo, el Leverkusen podría obtener en apenas un año un importante beneficio con Poku. El gigante alemán fichó al extremo el pasado verano por diez millones de euros procedente del AZ. En aquel momento, Poku firmó un contrato hasta mediados de 2030 en el BayArena.

La salida rumbo a Turquía se aceleró repentinamente en los últimos días. En un principio, la Fiorentina parecía estar bien posicionada para hacerse con los servicios de Poku. Finalmente, ese traspaso no llegó a concretarse, tras lo cual el Besiktas movió ficha con insistencia y ahora se ha llevado al jugador.

El exjugador del AZ disputó la pasada temporada 45 partidos oficiales con el Bayer Leverkusen, repartidos entre la Bundesliga, la Liga de Campeones y la DFB-Pokal. En ellos firmó cinco goles y ocho asistencias.

Así, la etapa de Poku en Alemania llega ya a un final, al menos provisional, después de un año. El Besiktas será el segundo club extranjero en la carrera del internacional neerlandés en categorías inferiores, después del Bayer Leverkusen.