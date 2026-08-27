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Ernest Poku deja el Bayer Leverkusen tras solo un año y ficha por un grande de Turquía

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E. Poku
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Besiktas

Ernest Poku jugará esta temporada cedido en el Besiktas, según ha anunciado el club turco a través de sus canales oficiales. Si se cumplen determinados criterios, el delantero de 22 años será traspasado de forma definitiva por el Bayer Leverkusen al término de esta temporada.

El traspaso ya llevaba un tiempo en el aire. El martes por la noche, Poku ya estuvo ausente en el entrenamiento del club alemán. BILD informó entonces de que también ya se había despedido de sus compañeros.

Ahora ya es definitivo. Según el citado diario alemán, la opción de compra obligatoria implica una cantidad de aproximadamente 25 millones de euros.

De este modo, el Leverkusen podría sacar un importante beneficio por Poku tras apenas un año. El club alemán fichó al extremo el pasado verano por diez millones de euros procedente del AZ. En aquel momento, Poku firmó un contrato hasta mediados de 2030 en el BayArena.

Una salida rumbo a Turquía se aceleró repentinamente en los últimos días. En un principio, la Fiorentina parecía estar bien posicionada para hacerse con los servicios de Poku. Ese traspaso no terminó de concretarse y entonces apareció con fuerza el Besiktas, que ahora se ha llevado al jugador.

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El exjugador del AZ disputó la pasada temporada 45 partidos oficiales con el Bayer Leverkusen, repartidos entre la Bundesliga, la Liga de Campeones y la DFB-Pokal. En ellos firmó cinco goles y ocho asistencias.

Así, la etapa de Poku en Alemania llega a un final (provisional) después de solo un año. El Besiktas será para el internacional neerlandés en categorías inferiores su segundo club en el extranjero tras el Bayer Leverkusen.

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