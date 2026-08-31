Ernest Poku debuta con un festival de goles en el Besiktas: Dusan Vlahovic firma un hat-trick

El Besiktas ganó el lunes por la noche un festival de goles en la Süper Lig. En casa, el club turco fue muy superior al Çorum FK por 6-2. Dusan Vlahovic firmó un hat-trick, mientras que al debutante Ernest Poku le anularon un gol.

Poku dejó la semana pasada el Bayer Leverkusen para marcharse cedido al Besiktas. Contra el Çorum comenzó en el banquillo. Sí hubo un puesto en el once para, entre otros, los exjugadores de la Eredivisie Orkun Kökçü y Václav Cerný. En el Çorum fue titular el cedido por el AZ Alexandre Penetra.

Unos segundos después de que Tiago Djaló estrellara un balón en el larguero, Cerný cabeceó a la red para hacer el 1-0. Así, el Besiktas se adelantó muy pronto. Por medio de Vlahovic, que transformó un penalti tras unas manos de Penetra, llegó antes del descanso el 2-0.

Con un precioso disparo lejano, Mohammed Diomande hizo el 2-1 al inicio de la segunda parte. Pero el Besiktas no dejó que los visitantes se acercaran más, porque el equipo local apretó mucho después.

Vlahovic marcó tanto el 3-1 como el 4-1 después de que el balón le cayera con algo de fortuna a sus pies. Con eso, completó su hat-trick. Ilhan Fakili puso el 5-1 con un disparo cruzado.

Por medio de Ermin Mahmic, que rozó de cabeza un centro de Cengiz Ünder, el Çorum recortó distancias: 5-2. Después, con un cañonazo que entró tras pegar en la parte inferior del larguero, Michael Murillo estableció el definitivo 6-2.

En la recta final entró Poku. Incluso pareció firmar el 7-2 apenas unos minutos después de su entrada, pero ese gol fue anulado por fuera de juego.