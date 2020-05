Ernest Folch, director del Sport, operado con éxito de un infarto

El director del medio de comunicación, cargo que ostenta desde 2016, se recupera en un hospital tras ser operado después de sufrir un infarto.

Buenas noticias llegan desde tras la operación con éxito a Ernest Folch, nuestro compañero y director del Sport, quien había sufrido un infarto con obstrucción completa.

Así lo confirmó el mismo Folch a través de un comunicado en las redes sociales cuyo mensaje íntegro es este:

"Hace unos días me encontré mal, fui al hospital y después de muchos días de pruebas y de descartar Covid y otras enfermedades, me diagnosticaron un infarto con obstrucción completa y prácticamente total de 3 puntos de mi corazón. Un equipo dirigido por el Dr. Duran, con el apoyo de Dr. Oristrell, el Dr. Guindos y el Dr. Massó me ha devuelto a la vida en una intervención providencial. No tengo palabras para agradecer a todo el equipo del hospital Quirón su trato y su profesionalidad. Gracias a ellos y a mi querida familia he podido superar este mal trago. Agradezco de todo corazón los mensajes de apoyo que me llegan de amigos y conocidos. ¡Un abrazo inmenso y hasta pronto!

Desde la redacción de Goal nos alegramos de que haya quedado en un susto y le deseamos una pronta recuperación.