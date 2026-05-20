Ernest Faber deja de ser entrenador del Heracles con efecto inmediato: ya se conoce a su sucesor

Vincent Heilmann, de 29 años y con la titulación requerida, es el nuevo entrenador del Heracles Almelo. Sustituye a Ernest Faber, quien pasa a ser director técnico.

El club inició la temporada con Bas Sibum, pero los resultados no fueron buenos y a finales de octubre lo destituyeron.

Tras unos puntos sumados por Hendrie Krüzen, Faber asumió el banquillo y la dirección técnica, y Heilmann llegó del PSV como asistente.

Aun así, no evitaron el descenso: el club terminó último en la VriendenLoterij Eredivisie y jugará en Segunda División.

Heilmann, que ya contaba con su título de entrenador, asumirá ahora el banquillo principal.

«Me alegro de que el club y yo entremos ahora con determinación en la siguiente fase», afirma Heilmann en la web del club. «En los últimos meses he conocido al Heracles Almelo como un club con un enorme compromiso y potencial».

«Ha sido un periodo difícil para todos los que formamos parte del club, pero desde el primer momento sentí la confianza de la entidad, del cuerpo técnico, de los jugadores y de la afición. Esa energía nos ayudará a construir juntos el futuro», concluye.



