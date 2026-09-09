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VfB Stuttgart v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Ermedin Demirovic, en racha goleadora: el delantero del VfB Stuttgart provoca un hecho inédito en la Champions League

Liga de Campeones
VfB Stuttgart vs Viking
VfB Stuttgart
Viking

El bosnio recibe la preferencia en el estreno en la máxima competición continental por delante del nuevo fichaje Dzenan Pejcinovic y entra a cañonazos en los libros de historia del VfB.

Demirovic se encargó en solitario de darle una clara ventaja al descanso a los suabos ante el Viking Stavanger. El jugador de 28 años marcó en apenas doce minutos el 1-0, el 2-1 y el 3-1 (20, 26 y 32) para el club de la Bundesliga. Angelo Stiller y Deniz Undav, que dio dos asistencias, prepararon los goles.

En la Champions League, o en su predecesora, la Copa de Europa, ningún jugador del Stuttgart había logrado antes un hat-trick.

En la Bundesliga, Demirovic había participado hasta ahora en dos partidos, en ambos saliendo desde el banquillo, para un total de 47 minutos. El entrenador Sebastian Hoeneß explicó su decisión sobre el jugador de 28 años antes del partido en DAZN.

«Sí, desde luego no le vino mal haber tenido una entrada tan buena», dijo Hoeneß en referencia al gran gol de Demirovic recientemente en el 4-1 ante el 1. FC Köln. «Independientemente de eso: Medo va a desempeñar un buen papel este año. Es un jugador importante para nosotros y por eso tiene todo el sentido empezar también a rotar de vez en cuando».

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