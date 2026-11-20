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Erling Haaland ha hablado de su creciente papel de liderazgo en el Manchester City y ha revelado que asumir más responsabilidades le parece una evolución natural en su carrera. La estrella noruega, que ha brillado con su selección, es ahora una de las figuras veteranas encargadas de aportar estabilidad al equipo del Etihad Stadium.

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Haaland asume más responsabilidades mientras el City busca reaccionar en la Premier League

El delantero de 26 años forma parte del grupo de cuatro capitanes de Enzo Maresca junto a Ruben Dias, Marc Guehi y Gianluigi Donnarumma. En su quinta temporada en el Etihad Stadium, el delantero está ayudando a los fichajes de verano a adaptarse a Mánchester.

Regresa a su club tras marcar tres goles durante el parón de selecciones: transformó un penalti en la victoria de Noruega por 3-1 ante Gales y después anotó el gol decisivo en los últimos minutos de la remontada por 3-2 frente a Dinamarca que les permitió alcanzar los cuartos de final de la Liga de Naciones.

La paternidad y la ayuda a los recién llegados

En declaraciones al sitio web oficial del Manchester City, Haaland explicó que la paternidad ha influido en su forma de ejercer el liderazgo. «Ahora soy padre y asumir más responsabilidades es algo natural para mí. Cada uno es líder a su manera. Yo también he intentado siempre serlo a mi manera», afirmó. «Recuerdo cuando era nuevo y lo mejor para los recién llegados es incorporarse y jugar partidos, porque es la mejor forma de conocer a la gente. Todo es positivo y tenemos que ayudar a los nuevos jugadores tanto como podamos».

«Creo que por eso me sentí como en casa tan rápido en el City, por lo bien que me trató la gente y porque no se tomaban demasiado en serio a sí mismos. En el campo es distinto, por supuesto, pero fuera de él hay que disfrutar y reírse siempre que se pueda».

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Le sorprendió convertirse en uno de los jugadores que más tiempo llevan en la plantilla. «El tiempo ha pasado muy rápido y ya estoy en mi quinta temporada en el City. Ahora soy uno de los que más tiempo llevan aquí. Esa es la parte que da miedo de tener una carrera como futbolista».

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Recuerdos de la Champions League y una broma de Guardiola

La Champions League también tiene un significado especial para Haaland. «La veía de pequeño y mis padres me mandaban a la cama en el descanso porque ya era demasiado tarde», contó.

Su gol favorito llegó en septiembre de 2022 y aseguró una victoria por 2-1 tras remontar ante su antiguo equipo, el Borussia Dortmund. «Mi gol contra el Dortmund es mi favorito y estoy de acuerdo: ¡no sé cómo lo hice!», añadió. «Recuerdo que después Pep [Guardiola, exentrenador] dijo que había arruinado el momento de John Stones porque él había marcado un gol fantástico justo antes que yo».

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El Fulham, antes del duelo europeo contra el Nápoles

El City recibe al Fulham el sábado con la necesidad de poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas en la Premier League. Los goles de Haaland y su peso como veterano serán cruciales para impulsar la reacción en la competición doméstica antes de que el equipo de Maresca se enfrente al Nápoles en la Champions League.