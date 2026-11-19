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Erling Haaland ha asumido plenamente su fama de vikingo del Manchester City y ha revelado cómo se representaría a sí mismo en una película dedicada a sus raíces nórdicas. El goleador noruego, que ha causado estragos en las defensas de la Premier League desde su llegada, habló de su personalidad fuera del campo y de su creciente papel como líder en la plantilla de Enzo Maresca.

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Ambiciones vikingas y sueños de cine

Haaland nunca ha ocultado sus raíces noruegas y, por su imponente físico y su implacable capacidad goleadora, a menudo se le compara con un guerrero nórdico. En un momento distendido durante una reciente intervención en los medios del club, el delantero profundizó en esa imagen al describir su papel ideal en el cine. «Si creara una película de vikingos con un protagonista, creo que me pondría a mí mismo con el pelo largo», dijo en el pódcast oficial del Manchester City.

Pese a ser uno de los deportistas más reconocibles del planeta, el imponente número 9 sigue destacando por su humildad y por tener los pies en la tierra. Atribuye al ambiente acogedor del Etihad Stadium su rápida adaptación al fútbol inglés y señala que la cultura del club permite a los jugadores relajarse cuando se alejan de la presión del terreno de juego.

Haaland subrayó que, aunque la intensidad es imprescindible en los entrenamientos y los partidos, conservar el sentido del humor y no tomarse demasiado en serio a uno mismo en el vestuario ha sido un factor clave en los éxitos continuados del equipo durante las últimas temporadas.

Haaland asume un papel de líder en el City

En su quinta temporada con el vigente campeón de la Premier League, Haaland ha pasado de ser un recién llegado a convertirse en una de las figuras más veteranas de la plantilla. Ese cambio de estatus ha coincidido con un hito importante en su vida personal que, según cree, ha reforzado de forma natural sus cualidades de liderazgo dentro del grupo. «Ahora soy padre y asumir más responsabilidades es algo natural para mí. Todo el mundo es líder a su manera. Yo también he intentado siempre ser líder a mi manera», explicó el delantero en la última entrega del pódcast del Manchester City.

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El internacional noruego recordó sus primeros días en el Manchester City y apuntó que la forma más rápida de compenetrarse con los compañeros es jugar con regularidad: «Creo que por eso me sentí como en casa en el City tan pronto, por lo bien que me trató la gente y porque no se tomaban demasiado en serio a sí mismos. En el campo es diferente, por supuesto, pero fuera de él hay que disfrutar y reírse siempre que se pueda».

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Haaland admitió: «El tiempo ha pasado muy rápido y ya estoy en mi quinta temporada en el City. Ahora soy uno de los que más tiempo llevan aquí. Esa es la parte que da miedo de tener una carrera como futbolista».

La gloria europea y la pasión por la Champions League

La relación de Haaland con la Champions League sigue siendo uno de los grandes hilos conductores de su carrera. Es una competición que adora desde que era niño en Noruega. Al recordar el ambiente único de las noches europeas, afirmó: «Siempre ha habido algo especial en ese trofeo, en los partidos bajo los focos y en los enfrentamientos entre los mejores equipos de Europa. La veía de niño, ¡y mis padres me mandaban a la cama en el descanso porque ya era demasiado tarde!».

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«Mi gol contra el Dortmund es mi favorito y estoy de acuerdo: ¡no sé cómo lo hice! Recuerdo que después Pep dijo que había eclipsado el momento de John Stones, porque él había marcado un gol fantástico justo antes que yo», concluyó Haaland.