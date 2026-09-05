Erling Haaland da al Manchester City una victoria especialmente sufrida sobre el recién ascendido

El Manchester City se deshizo el sábado por la tarde con muchísimas dificultades del Coventry City. Erling Haaland fue el autor del único gol en el Etihad Stadium: 1-0.

Los Citizens empezaron con imprecisiones, con Gianluigi Donnarumma a punto de complicarse con un pase atrás. El guardameta estuvo cerca de dejar que el balón se le colara por debajo del pie y entrara en la portería, pero logró despejar justo antes de la línea. Poco después, Taiwo Awoniyi dispuso de una ocasión clarísima, pero falló en el mano a mano ante Donnarumma.

Eso fue una llamada de atención para el City, que a partir de ahí sí se hizo con el control y generó las ocasiones necesarias. Rayan Cherki estrelló primero un balón en el poste, pero en el minuto 26 sí llegó el gol. Un centro tenso de Antoine Semenyo fue cabeceado con maestría por Haaland a la red: 1-0.

El equipo de Enzo Maresca quiso sentenciar el partido antes del descanso y también tuvo oportunidades para ello por medio de Cherki, el debutante Enzo Fernández y Haaland, pero el balón se resistía una y otra vez.

Tras casi una hora, parecía que por fin llegaba la sentencia para el City, de no ser porque el tanto de Haaland fue anulado. La asistencia de Enzo Fernández fue realmente maravillosa, pero el argentino estaba en posición de fuera de juego.

Así, el partido siguió muy abierto durante mucho tiempo, con una diferencia reducida a un solo gol. El Coventry, que todavía no había marcado en esta competición, incluso obligó al City a replegarse muy cerca de su propia portería. Sin embargo, eso no dio resultado para el equipo de Frank Lampard: los puntos se quedaron en Mánchester.

El City sigue con pleno de puntos en la Premier League, con nueve puntos en tres partidos. El Coventry sigue esperando su primer gol.