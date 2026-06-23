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Bart DHanis

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Erling Haaland causa revuelo con una entrevista muy curiosa sobre Francia

Erling Haaland generó revuelo con sus declaraciones tras la victoria de Noruega 3-2 sobre Senegal. El delantero respondió de forma curiosa al preguntársele si su país está listo para enfrentar a Francia.

El lunes, Noruega venció 3-2 a los campeones de la Copa Africana; Haaland marcó dos goles.

En el debut mundialista, Noruega venció 4-1 a Irak con otros dos tantos de Haaland.

Con seis puntos, Noruega ya está en la siguiente ronda.

En el último partido de la fase de grupos, Noruega se medirá a Francia en duelo directo por el primer puesto. FOX Sports le preguntó a Haaland por su pronóstico.

«La verdad, no me importa mucho. Ya estamos clasificados y ese partido contra Francia me da igual. Seguro nos ganarán y luego ganarán todo el torneo», concluye.

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