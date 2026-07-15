Erik ten Hag revela cuándo la KNVB podrá contactarlo para ofrecerle el cargo de seleccionador de Países Bajos

Erik ten Hag reiteró este miércoles en el estudio del Mundial de la NOS que no está disponible para ser seleccionador nacional. Por ahora se mantiene fiel al FC Twente, donde acaba de iniciar su etapa como director técnico.

Ya lo había dejado claro en una entrevista con el Algemeen Dagblad: «No estoy disponible. He elegido este paso de forma consciente. De todos modos, estaré ocupado con esto durante los próximos dos años. Me siento a gusto aquí y quiero seguir ayudando al club».

Aun así, el miércoles por la noche el presentador Sjoerd van Ramshorst le preguntó de nuevo por el cargo, pues la KNVB aún no ha encontrado sucesor para Ronald Koeman.

«Quizá dentro de dos años», afirma en la NOS antes del Inglaterra-Argentina. Kenneth Pérez, también en el estudio, le pregunta si le atrae el cargo.

«¿Sabes lo que me gusta? Que hagas otras cosas», responde Ten Hag. «Por eso acepté este trabajo. Ser director técnico es otra dimensión. Eso te enriquece como persona».

«Me gusta hacer eso. Y ser seleccionador es diferente a ser entrenador de club, sí», afirma el actual director técnico del Twente, cuyo contrato se extiende hasta mediados de 2028. «Ahora mismo es absolutamente imposible tener un doble contrato», subraya una vez más.

Mientras tanto, en Twente no para: Ramiz Zerrouki regresa de forma definitiva desde el Feyenoord tras un acuerdo de traspaso de unos 2 millones de euros.