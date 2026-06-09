«Erik ten Hag recauda una cifra récord y vende a Mats Rots al extranjero»

Según Mounir Boualin, este martes el FC Twente y el TSG Hoffenheim negocian el traspaso de Mats Rots por una «cifra récord» para los Tukkers.

El director técnico Erik ten Hag ya negocia avanzadamente con el club alemán.

Según Boualin, Rots batirá el récord de traspaso del club, marca que ahora posee Dusan Tadic, vendido hace doce años al Southampton por catorce millones de euros.

El Hoffenheim terminó quinto en la Bundesliga y jugará la Europa League.

Allí se reencontrará con el holandés Wouter Burger, quien llegó la temporada pasada desde el Stoke City y brilló en la Bundesliga.

Así, el PSV pierde la opción de ficharlo como sucesor de Anass Salah-Eddine.

La pasada temporada jugó los 34 partidos de la VriendenLoterij Eredivisie con el FC Twente, marcando cuatro goles y dando cuatro asistencias.



