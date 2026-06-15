Erik ten Hag quiere fichar ya a un jugador del Feyenoord para el Twente: «Estamos en conversaciones»

Erik ten Hag trabaja intensamente en la plantilla del FC Twente para la próxima temporada, según una entrevista con Tubantia.

Aunque evita detallar fichajes, confirma que uno de los objetivos del verano es Ramiz Zerrouki. El centrocampista jugó cedido la temporada pasada y ahora volverá al Feyenoord.

«Buscamos un portero y un centrocampista creativo. El puesto de Ramiz Zerrouki, por así decirlo», explica Ten Hag. «Sí, Ramiz sigue siendo una opción».

«Estamos en conversaciones, pero también tenemos en cuenta que puede que no vuelva. Por eso estamos buscando alternativas. Pero está claro que nos gustaría retenerlo», afirma Ten Hag.

Tras el último partido, Zerrouki admitió a ESPN que no quiere volver a Feyenoord: «La situación allí no es ideal para mí. Veremos qué decide el club, pero creo que es evidente que no seguiré».

«Esta temporada he recuperado la ilusión y estoy volviendo a mi nivel. Cada semana espero con ganas los partidos. Sería difícil volver a la situación anterior. Nunca me he sentido realmente a gusto en el Feyenoord, y eso es importante para la persona que soy».

Su regreso a Twente no es la única opción: el Al-Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos también lo sigue. De momento, Zerrouki tiene poco tiempo para decidir, pues disputa el Mundial con Argelia.