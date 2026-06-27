Erik ten Hag quiere fichar a un rival para Wout Weghorst del PSV

Tras el fichaje de Wout Weghorst por el FC Twente, Sam Lammers quiere marcharse cuanto antes. Según De Telegraaf, el director técnico Erik ten Hag busca su sustituto en el PSV.

El sábado el Twente anunció el fichaje de Weghorst, que firmó por dos temporadas.

Lammers, con contrato hasta 2027, quiere marcharse y el club está dispuesto a venderlo.

Ten Hag busca fichar a Jesper Uneken, del PSV, para competir con Weghorst.

Hijo del actual entrenador del VVV-Venlo, Peter Uneken, el delantero de 21 años tiene contrato con PSV hasta 2027.

La temporada pasada lo cedió al RKC Waalwijk, donde marcó 14 goles y dio 6 asistencias en 35 partidos de la Keuken Kampioen Divisie.







