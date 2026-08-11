La forma de trabajar de Erik ten Hag en el FC Twente está levantando cejas, según se desprende del podcast Kick-off de De Telegraaf. Y es que el director técnico estaría bastante presente.

«Es muy poco habitual la manera en que Ten Hag lo gestiona todo», comienza Jeroen Kapteijns. «Está en todas partes. Está en la charla previa, en el análisis posterior, en el vestuario antes del partido, en el vestuario después del partido. Y además está presente en prácticamente cada entrenamiento.»

Mike Verweij considera que el entrenador John van den Brom puede intervenir ‘sin más’ si la presencia de Ten Hag no le resulta agradable. «Eso es algo en lo que, como entrenador, estás simplemente presente. Entonces puedes decir: “Hasta aquí y no más allá”.»

Además, Verweij señala al Mundial de 2026, donde el director de fútbol de élite Nigel de Jong también estuvo presente en la mayoría de las reuniones del seleccionador Ronald Koeman. «Con pantalón corto y sus tatuajes, también estaba allí en todos los entrenamientos. Si eso molestó a Koeman, tiene que mandarlo fuera. Por lo visto, le parecía bien que anduviera por allí.»

«En Alemania esto es muy habitual. Allí el director técnico está en todas partes», retoma Kapteijns. «Después del partido, el director técnico también es el primero en dar una rueda de prensa. Además, allí a menudo también se sienta en el banquillo. Es un poco la forma en que Ten Hag lo enfoca.»

«Está más encima del equipo de lo habitual. En sí no pasa nada, pero sí me pregunto qué ocurrirá si las cosas van peor durante unos cuantos partidos más. ¿Cuánto tiempo seguirá funcionando así?», se pregunta Kapteijns.

A Daan Rots también le preguntaron la semana pasada en el pódcast de fútbol Versuz por el papel de Ten Hag. «Claro que lo vemos alguna vez», dijo el atacante del Twente. «Erik tiene muchísima experiencia y es un muy buen entrenador. Tiene tanta experiencia sobre el campo que también quiere transmitirnos un poco de eso. No tiene nada de raro.»