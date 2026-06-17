Bas Kuipers podría quedarse en Portugal. El lateral izquierdo del FC Twente jugó la temporada pasada cedido en el FC Arouca, que ahora quiere ficharlo definitivamente de los «Tukkers», según Voetbal International.

Llegó cedido en invierno tras perder la titularidad ante Mats Rots.

Aunque Rots fichó por el TSG Hoffenheim la semana pasada, lo más probable es que el futuro de Kuipers no esté en el Grolsch Veste.

El Arouca desea ficharlo de forma definitiva y el Sparta de Róterdam también sigue al lateral de 31 años.

El equipo, donde también juega el neerlandés Espen van Ee, finalizó octavo en la liga lusa la pasada campaña.

Kuipers fue titular en los diecisiete partidos que jugó, marcó dos goles y dio una asistencia.