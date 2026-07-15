Erik ten Hag, justo después del Inglaterra-Argentina del Mundial, emite una conclusión demoledora sobre Thomas Tuchel

Erik ten Hag culpa a Thomas Tuchel de la eliminación de Inglaterra en el Mundial. Las decisiones del seleccionador en la semifinal contra Argentina fueron dramáticas.

Tras el 1-0 de Anthony Gordon, todo parecía favorable para Inglaterra, pero a la hora y media de juego Argentina remontó y los dejó sin nada. Tuchel llegó a colocar seis defensas tras el descanso, lo que ahora se le critica con dureza.

«¿Qué has demostrado hoy?», pregunta Kenneth Pérez en el estudio de la NOS. «Nada. Y tampoco lo has hecho en todo el torneo», responde Ten Hag.

«Estoy muy decepcionado con Inglaterra; no supo manejar el partido, y eso empieza por la alineación», critica Ten Hag. «Cambiaste al extremo derecho —Morgan Rogers fue titular—, justo donde estaba el éxito ofensivo».

«Además, mantuvo a muchos jugadores atrás ya en la primera parte. Luego te pones por delante, pero enseguida haces cambios muy defensivos… Solo puedes concluir que el plan de juego no funcionó, que la gestión del partido fue inadecuada… Y a este nivel eso te cuesta la eliminación», sentencia Ten Hag.

«Si dejas a tantos jugadores en el área, no queda nadie para presionar a Enzo Fernández (autor del 1-1)», añade Pérez. «Por eso tuvo un disparo tan claro. Inglaterra decepcionó, ¿no? Un país tan grande…»

«Tienen futbolistas excelentes», añade Ten Hag. «¡Y dejan en casa a Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer y Phil Foden! Llegar a semifinales está bien, pero no impresionan».