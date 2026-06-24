Erik ten Hag firma un contrato de cuatro años con el defensa polaco: «El FC Twente es un gran club»

El FC Twente ha fichado al lateral izquierdo polaco Krzysztof Kurowski, procedente del Slask Wroclaw. Firma hasta 2030 con opción a una temporada más.

Con solo 19 años, se formó en la cantera del Slask y, tras debutar en 2023, jugó 31 partidos, marcó dos goles y dio tres asistencias.

Su llegada cubre la salida de Bas Kuipers, fichado por el Sparta de Róterdam. «Es un joven talento con experiencia en la liga polaca», destaca el director técnico, Erik ten Hag.

«Tiene carácter, buena visión de juego y proyección. En el FC Twente podrá dar un paso más en su carrera», añade Ten Hag sobre el defensa, que ya ha jugado con las selecciones sub-17 y sub-19 de Polonia.

«El FC Twente es un gran club con ambiciones, y estoy deseando jugar aquí», afirma un entusiasmado Kurowski. «Las conversaciones que mantuve con el club me dejaron muy buenas sensaciones. En Polonia debuté muy joven y viví muchas experiencias».

«Es el momento de salir de mi zona de confort y jugar en los Países Bajos. En el FC Twente quiero demostrar mi valía y, con trabajo, dar un paso más como futbolista», concluye el defensa.

Además de Kuipers, ha salido del club Alec Van Hoorenbeeck, quien jugará en el Hajduk Split. Kurowski peleará por un puesto con Aske Adelgaard, recién llegado del Go Ahead Eagles. Ambos buscarán hacer olvidar a Mats Rots, fichado por el TSG Hoffenheim.