Erik ten Hag, cuestionado por sus declaraciones sobre Sam Lammers

Erik ten Hag recibe críticas este miércoles en De Voetbalkantine de ESPN. El director deportivo del FC Twente debería haber gestionado mejor la salida de Sam Lammers, según el veredicto.

Lammers cambió este miércoles el Twente por el PSV, que pagó dos millones de euros por el delantero. «Estamos contentos con cómo lo hemos hecho», señaló Ten Hag en una breve reacción a ESPN.

«Hemos sido coherentes y hemos dado una claridad muy buena, para que todo el mundo sepa a qué atenerse. Así, cada uno también puede tomar sus decisiones. Tenemos dos muy buenos delanteros centro», dijo Ten Hag, en referencia a Wout Weghorst y Lucas Vennegoor of Hesselink.

El periodista especializado en el club René Wegelaar duda de la claridad mencionada por Ten Hag. «Lammers estaba en un callejón sin salida. En mayo indicó que no iba a renovar. Cuando supo que venía Weghorst, pensó: me voy de aquí. Pero entonces, claro, el Twente no actuó con elegancia.»

«Deberían haberle dicho: te vamos a vender en verano. Vas a jugarlo todo desde el primer minuto. Weghorst llegará más tarde y entonces será el número uno. Pero te vamos a vender correctamente y por la puerta grande. Eso es lo mejor para todas las partes. Pero, evidentemente, han mareado a Lammers. Eso no se ha gestionado bien», juzga Wegelaar.

El presentador Wouter Bouwman se remite a las declaraciones de Ten Hag sobre la claridad y la corrección en el trato hacia Lammers. Sin embargo, Wegelaar no les da importancia.

«He oído otras versiones de gente cercana. No estaba tan claro. Lammers indicó que no iba a renovar. El Twente quería venderlo, porque llegaba Weghorst. Y ahí nunca habría podido ganar», afirmó el periodista que sigue la actualidad del Twente.