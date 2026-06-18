Erik ten Hag confirma en directo por televisión su interés por un internacional de la selección holandesa

Erik ten Hag admitió el jueves por la noche en la NOS que ve con buenos ojos la llegada de Wout Weghorst al FC Twente. «Es un auténtico chico de Twente», afirmó el director técnico del club.

El jueves, Ten Hag acudió a un programa de la NOS para analizar los duelos del Mundial República Checa-Corea del Sur y Suiza-Bosnia.

Antes del primer encuentro, se le preguntó por los planes de fichajes del Twente, club del que es director técnico.

«Estamos muy interesados en Weghorst», afirmó el exentrenador del Ajax y el FC Utrecht. «Es un auténtico chico de Twente y estamos orgullosos de todo lo que ha conseguido».

«Lo conozco desde niño, hablo con él y su familia, y cualquier equipo querría tenerlo como delantero».

Por ahora no hay conversaciones sobre un traspaso: «Está totalmente centrado en el torneo con la selección holandesa, tendremos que ser pacientes», concluyó.

Weghorst ha jugado las dos últimas temporadas en el Ajax, donde ha disputado 65 partidos, marcado veinte goles y dado seis asistencias.