Recientemente ha habido contacto entre la KNVB y Erik ten Hag. Así lo confirma el actual director técnico del FC Twente en declaraciones a ESPN. Sin embargo, Ten Hag dejó claro ya en una fase temprana que no estaba disponible.

¿Se arrepiente de ello? “No, sí que tanteamos la situación en la fase previa, pero no se dio el caso”, afirmó Ten Hag. “No, no me arrepiento. He elegido este trabajo con total convicción y me da muchísima energía”.

“Sobre todo por cómo van las cosas ahora. Todavía queda muchísimo por hacer, porque solo estamos al principio de un bonito viaje, que es lo que tiene que ser. Así que no, no me arrepiento en absoluto de esa decisión”.

Actualmente, todo apunta a que Michael Reiziger será el sucesor de Ronald Koeman, que tras el decepcionante Mundial de 2026 decidió no ampliar su contrato, que expira. La KNVB mantuvo largas conversaciones con Reiziger, que por ello está ‘en la pole position’.

De este modo, Ten Hag puede centrarse por completo en su trabajo en el Twente, donde todavía hay varias cosas por hacer en la plantilla. Así, se está trabajando intensamente en la llegada de un nuevo delantero, el veinteañero Filip Thorvaldsen.

“Queremos fichar otro extremo derecho, uno con velocidad y que drible muy bien. Tenemos varios candidatos, pero desde luego es un buen jugador. Estamos hablando con ellos y estamos hablando con el club”, dice Ten Hag al respecto.

El periodista Hans Kraay junior sugiere que el Twente ya habría presentado una oferta de unos cinco millones de euros, pero Ten Hag no quiere decir absolutamente nada al respecto. “De eso no quiero hablar en absoluto, ese tipo de cosas deben quedarse dentro del club. Pero está claro que tiene buen cartel en el mercado”.