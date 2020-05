Erick Rivera quiere seguir en Sudamérica

El delantero del Aurora expresó ese deseo.

Erick Rivera fue recomendado por el argentino Cristian Díaz, su extécnico en el Santa Tecla, para jugar en el Aurora de . El delantero salvadoreño no lo ha hecho nada mal, a tal grado que llegó a ser considerado por Carlos De los Cobos para que vista la camisa Azul de la Selección de El Salvador.



“Tengo un par de propuestas para seguir acá, que me parecen muy bien. Eso habla bien de mí, por lo que más o menos hice a mitad de torneo en este año. Mi idea es quedarme en Sudamérica”, indicó el delantero cuscatleco.



Rivera anotó tres goles con el Aurora en tres fechas disputadas del fútbol boliviano, buena noticia que llamó la atención en El Salvador, ya que con los periquitos del Santa Tecla no tuvo muchas oportunidades para mostrar su fútbol.