Erick Aguirre y Víctor Guzmán no cierran las puertas a Chivas

Aguirre y Guzmán llamaron la atención de Chivas en el último mercado de transferencias

En medio de la ‘novela’ por la futura compra de José Juan Macías por parte de la directiva del León, futbolista que ha sido tasado en 15 millones de dólares, Erick Aguirre y Víctor Guzmán aceptan que no pueden cerrarle la puerta a de quedar involucrados en la negociación.

“A nadie le cierro la puerta, así juegue en Sub17, Sub20, segunda de Chivas. Tampoco le cierro las puertas a América que es su rival, es mi trabajo, uno está expuesto a todo, lo hemos visto como con 'Pollo' (Briseño, canterano del ). Es mi trabajo, si queremos seguir trascendiendo y luchar, lo que se te presente lo tienes que hacer de la mejor manera”, respondió el ‘Pocho’ Guzmán luego del partido de entre Atlas y .

“Estamos expuestos a eso como jugador, es bonito, como jugador es motivante que se fijen en uno, estoy motivado e ilusionado con Pachuca, aprovechando las oportunidades que se me están dando. A seguir por buen camino. No hay que cerrarse las puertas en ningún lado, es motivante que se fijen en nuestro trabajo, cien por ciento concentrado en Pachuca para conseguir cosas importantes”, mencionó Aguirre en Guadalajara.

Víctor, quien ya pasó por el Rebaño, destacó el valor que ha tomado para equipo de la . “Nunca me desagrada la idea de llegar a ningún club, es mi trabajo, soy una moneda que tiene valor, si me llaman a venir a jugar a Atlas tengo que venir porque es mi trabajo… si me llaman a venir a jugar a Chivas tengo que ir porque es mi trabajo, nunca le voy a cerrar las puertas a ningún equipo, es mi trabajo, tengo que ir”

Aguirre Tafolla, volante de 22 años, no quita el dedo del rengón de jugar en el futbol europeo, al que ya emigraron Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, aunque es consciente que todo puede pasar entre Pachuca y Chivas.

“En lo personal es una de mis metas, quiero alcanzarla (Europa), a base de trabajo, aprovechando las oportunidades. Hay que seguir trabajando para que una oportunidad así se presente. Mi meta es llegar a Europa, hay que seguir trabajando para crear esa oportunidad, no me cierro las puertas en ningún club, a eso estamos expuestos, que mejor sería que fuera en Europa”, puntualizó.