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El Barcelona parecía sentenciado el domingo ante el Villarreal tras encajar dos goles en el inicio de un partido caótico en el Camp Nou. Sin embargo, el equipo de Hansi Flick mostró el carácter de un campeón para remontar y lograr una importante victoria por 3-2 que le mantiene en lo más alto de La Liga.

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El penalti fallado por Yamal agrava la desventaja inicial en el Camp Nou

El Villarreal silenció pronto el Camp Nou al convertir sus dos primeras ocasiones y ponerse con dos goles de ventaja. Ese inicio de gran eficacia dejó a los vigentes campeones ante una difícil remontada el domingo.

La situación empeoró cuando Lamine Yamal falló un penalti, lo que parecía indicar que la fortuna había abandonado a los locales. Pero el Barcelona se reorganizó en el descanso y transformó el partido tras la reanudación: neutralizó el ataque del Villarreal hasta consumar una dramática remontada por 3-2 .

Garcia revela el mensaje táctico de Flick en el descanso

Tras el partido, Eric Garcia reveló cómo Hansi Flick devolvió el orden al equipo en el descanso.

«Nos dijo que respetáramos nuestras posiciones y nos ciñéramos a nuestras funciones. Sabíamos que, en cuanto marcáramos un gol, sería muy difícil pararnos», dijo Garcia. «Marcamos el primero, el segundo llegó casi de inmediato y, con nuestra afición animándonos en el Camp Nou, tuvimos aún más energía».

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El defensa también destacó la confianza del equipo cuando perdía por dos goles. «En el descanso nos dijimos que, si jugábamos a nuestro fútbol y marcábamos un gol, podíamos remontar», explicó. «Eso fue exactamente lo que pasó. Llegó el primer gol, el segundo vino muy rápido y el equipo nunca dejó de creer. Nuestra actitud es innegociable».

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Un aviso oportuno en la lucha por el título de La Liga

La victoria mantiene al Barcelona en lo más alto de la tabla, aunque Garcia admitió que los inicios lentos pueden costarle caros. El viento, justo después del parón internacional, puso aún más a prueba a los campeones ante un Villarreal que ofreció una gran actuación.

«[Esta victoria] tiene una importancia enorme. El Villarreal es un equipo excelente y este era un partido complicado después del parón internacional, sobre todo por el viento», añadió Garcia. «A veces das por ganados estos partidos y piensas que los vas a ganar fácilmente. Pero hoy nos recordó que no hay nada garantizado. Hay que luchar cada partido desde el primer minuto».

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También elogió la calidad del Villarreal y señaló la actuación del Barcelona en la segunda parte como el nivel que debe mantener. Continuó: «El Villarreal es un equipo de nivel de Champions League, con un entrenador fantástico. Tuvieron dos ocasiones y marcaron dos goles. Pero después despertamos, empezamos a jugar a nuestro fútbol y apenas volvieron a crearnos peligro. En la segunda parte jugamos como deberíamos jugar siempre».

Marcar el nivel desde el pitido inicial

Mantenerse en lo más alto de La Liga da al Barcelona un impulso valioso ahora que se reanuda la competición doméstica tras el parón internacional. Sin embargo, encajar dos goles tan pronto deja al descubierto una vulnerabilidad que el equipo de Flick no puede permitirse repetir mientras defiende su título.

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El reto ahora es mantener durante los 90 minutos el control y la disciplina posicional de la segunda parte. Si combina ese orden con la mentalidad mostrada el domingo, será difícil desbancar al campeón del primer puesto.