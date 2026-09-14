Eric García: la Champions League es el objetivo de todos en el Barcelona, y este es el más merecedor del Balón de Oro

Eric García, defensa del Barcelona, aseguró que el título de la Liga de Campeones es el objetivo del club catalán esta temporada, señalando que el Real Madrid será un rival feroz para el Barça este año.

García concedió una entrevista publicada por la emisora española "Cadena SER", en la que habló sobre su situación dentro del Barcelona: "En el primer año de Flick no jugué mucho, pero siempre me transmitió mucha confianza. El día que marqué un gol contra el Benfica en la Liga de Campeones, todo cambió".

Y añadió, sobre su capacidad para ocupar más de una posición dentro del campo: "Nunca imaginé que jugaría en todas estas posiciones. Flick me demostró que era posible, y se hizo realidad".

Cuando se le preguntó si pediría jugar como delantero, reconoció que le gustaría probarlo algún día, explicando: "Pasar de central a lateral es muy parecido. Por otro lado, jugar en el centro del campo es más complicado; ves el campo desde atrás. Lo más importante es el compromiso y las ganas, las ganas de ayudar al equipo".

Y sobre su presencia entre los capitanes del Barcelona esta temporada dijo: "Es un gran honor, estoy en las categorías inferiores desde pequeño. El liderazgo es algo natural para mí; intento ayudar a mis compañeros de equipo. Que me hayan elegido capitán del equipo es un gran honor".

También explicó que el proceso de elección consiste en que los jugadores escriban en papeletas los nombres de sus capitanes preferidos, añadiendo: "No se permiten las bromas porque Carlos Naval las va a leer, pero si alguien tuviera derecho a bromear, sería Szczesny".

Cuando se le preguntó a Eric García por los objetivos de la temporada, prosiguió con sus declaraciones: "La Liga de Campeones es el objetivo de todos; en los dos últimos años estuvimos a un solo paso de clasificarnos. Tenemos un equipo muy completo con una competencia fuerte, algo que en mi opinión es importante. Pero no olvidemos que el título de Liga también debe ser un objetivo".

Asimismo reconoció que las exigencias del entrenador Hansi Flick han aumentado y dijo: "Hemos cambiado algunas cosas relacionadas con nuestros procesos internos y con cómo trabajamos en el gimnasio. La calidad de las sesiones de entrenamiento es asombrosa. Si mantenemos este enfoque, vamos por el buen camino".

Y sobre jugar como lateral derecho por detrás de la joven estrella Lamine Yamal dijo: "Cuando tienes a Lamine Yamal contigo, dale el balón, intenta no estorbar y genera una situación de dos contra uno para que pueda encarar al rival".

Y completó sus declaraciones: "El Real Madrid será uno de nuestros rivales más fuertes esta temporada, tienen un gran peligro ofensivo; jugar contra ellos siempre es emocionante, pero con Mourinho al frente del equipo, se vuelve aún más emocionante".

Eric García lleva una máscara protectora tras haberse fracturado la nariz por segunda vez en un año, y confirmó que tendrá que llevarla durante dos meses. Dijo: "Me he acostumbrado a ella, pero prefiero jugar sin ella".

En cuanto a sus otros excompañeros, Eric declaró que hoy habló con Ferran Torres, que se marchó al París Saint-Germain y sigue siendo amigo suyo, y afirmó: "Esperamos con muchas ganas el partido en París, y nos preparamos para competir".

El Barcelona y el París Saint-Germain se enfrentarán en la Liga de Campeones el próximo 20 de octubre en la capital francesa.

Al preguntarle por su opinión sobre quién merece ganar el Balón de Oro, declaró que "todos los jugadores del Barcelona deberían subir al podio".

Y añadió: "Lamine Yamal es el más merecedor de ganarlo", criticando también la ausencia de Pedri y Raphinha, considerando que "es inconcebible que no estén".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora