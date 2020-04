Eric García: Descubierto en el Barcelona, pulido en el Manchester City

El defensa español de 19 años ha causado una gran impresión en su primera temporada las órdenes de Pep Guardiola en el primer equipo.

Jugar como defensa con Pep Guardiola no es fácil. Incluso el entrenador del ha admitido que le pregunta mucho a sus defensas. Sus equipos defienden en el campo contrario, dehando un gran espacio entre ellos y el portero. Y no se trata solo de defender. También se espera que se sientan cómodos y sean creativos con la pelota e inicien los ataques.

Puede ser difícil para los jugadores con más experiencia aclimatarse al plan de juego, aún más los novatos que todavía están aprendiendo el arte de defender al más alto nive,l donde se castiga el más mínimo error. Es por eso que el crecimiento de Eric García para convertirse en un habitual en el equipo de Guardiola indica cuánto potencial tiene el joven de 19 años.

Inteligente y experto en anticipar el peligro, García tiene todos los rasgos que el entrenador del City busca en un central y tiene la ventaja aún mayor de haber sido educado en el estilo Guardiola desde una edad temprana y tiene una comprensión instintiva sobre cómo jugar en su sistema de juego..



Cuando García se enamoró por primera vez del fútbol, ​​Guardiola estaba a cargo del extraordinario equipo de que ganó dos Ligas de Campeones, tres títulos de La Liga y dos trofeos de la . El crecimiento del central se vio reforzado por su estapa en La Masia del Barça antes de su marcha al City.



"Los jugadores que más recuerdo haber visto cuando crecía son Puyol, Piqué y Mascherano cuando Pep estaba allí. Estaba jugando para el Barça y cuando tenía solo 10 o 12 años, esos eran los tres defensores de los que más aprendí viéndolo", dijo García a Goal después de haber sido incluido en la lista NxGn de este año que reconoce a los mejores jugadores jóvenes del mundo.

Pronto se le vio como posible sucesor de Piqué. Hay similitudes en su juego. Delgado y no demasiado alto, García no puede confiar en el físico para lidiar con los rivales, sino que usa su inteligencia y concentración para enfrentarse al peligro, tal y como lo ha hecho Piqué en el Camp Nou durante más de una década.



Pero también es maduro fuera del campo y el Barça no ocultó su malestar cuando se fue en el verano de 2017. García admite que fue difícil irse pero no se arrepiente de su decisión.



“Cuando estaba en el Barça, tuve la oferta de venir aquí, comenzar con los Sub-18 y luego tenían un mini plan para mi futuro. Al final podría entrenar con el primer equipo si todo iba bien. Fue una decisión difícil para mí venir aquí porque dejé a mi familia, mis amigos... para ir a un país diferente, con un idioma diferente. Pero va muy bien. Tuve suerte porque estaba en el Barcelona y en el Barcelona jugábamos de la misma manera. Entonces para mí no fue una gran, gran diferencia. Obviamente, cuando Pep exige cosas diferentes, es más o menos lo mismo", explica.



El crecimiento de García en City se ha intensificado rápidamente. En su primera temporada, formó parte del equipo juvenil y fue derrotado por su antiguo club en las semifinales de la . El verano siguiente dejó una gran impresión en la gira de pretemporada del City por , donde brilló en los partidos contra el y el Bayern de Múnich. Su debut en el primer equipo se produjo cuatro semanas antes de cumplir 18 años en la victoria en la frente al y ahora ya suma 14 partidos con el equipo de Guardiola.

Aunque podría haber tenido más minutos si se hubiera ido cedido a otro equipo, el entrenador del City cree que sus jugadores jóvenes con mayor potencial, incluidos los debutantes en el primer equipo Phil Foden, Taylor Harwood-Bellis y Tommy Doyle, aprenderán más entrenando con el primer equipo.



Sin embargo, García admite que, cuando subió por primera vez al primer equipo, no estaba seguro de estar listo para ese reto. "Bueno, el primer día no. Fue diferente porque los veía en la televisión y ahora tenía la suerte de entrenar con ellos. Fue un shock la primera vez que vi a Kevin [De Bruyne] o Sergio [Agüero] o David [Silva]. Jugadores que había estado viendo durante muchos años en la televisión, ganando títulos y ahora estaba entrenando con ellos. Tuve mucha suerte. Todos los días es como un juego ahora porque son amigos y probablemente los mejores delanteros del mundo. Para mí es algo increíble, porque todavía soy joven y me siento afortunado. Entrenar con ellos es increíble", rememora.



"Solo necesito seguir entrenando duro para mostrarle al entrenador que, cada vez que me necesite, estoy listo. Sigo aprendiendo de ellos porque son los mejores jugadores con los que probablemente podría entrenar", añade sobre lo que le espera en el futuro.

El City parece destinado a fichar después de que la grave lesión de Aymeric Laporte y la marcha de Vincent Kompany mostraran algunas carencias atrás pero la irrupción de García ha ayudado a aliviar las bajas y el joven español jugará un papel importante en el futuro del City, sin importar a quién fichen.