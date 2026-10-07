Muchas de ellas recayeron sobre el presidente de la federación argentina, Claudio Tapia. El jefe de la AFA es considerado extremadamente impopular pese a los éxitos deportivos de los últimos años. Entre otras cosas, existen acusaciones de corrupción. Además, muchos aficionados le reprochan permitir con frecuencia que la Albiceleste dispute amistosos contra rivales nominalmente débiles en condiciones lucrativas para llenar las arcas.

El martes por la noche, la frustración contra Tapia estalló tras la ceremonia oficial en el Monumental de Buenos Aires, con todas las entradas agotadas. "Chiqui Tapia, eres una rata", cantaron, entre otras cosas, muchos de los 85.000 aficionados. También hubo insultos mucho peores. Además, vídeos en redes sociales muestran que se coreó: "Maldita sea la madre que te parió."

La ira contra Tapia se vio alimentada, al parecer, por el espectáculo de drones inmediatamente después de la victoria por 3-0 en el último partido internacional de Messi contra Benín. Todos los jugadores permanecieron sobre el césped para contemplar el espectáculo sobredimensionado sobre el estadio. Sin embargo, este comenzó realmente con una inserción publicitaria. Aparecieron el logo y el nombre de la aseguradora 'Sancor Seguros'. Messi trabaja con ella desde 2018.

Además de la ira contra Tapia, la empresa también recibió inmediatamente después una oleada de críticas en redes sociales. Pequeña nota al pie del espectáculo de drones: Messi golpeó el balón con el pie derecho, pero desde siempre ha sido un temible zurdo.

Por cierto, al propio Messi tampoco le habría gustado que su despedida de la Albiceleste, tras 208 partidos internacionales, pudiera convertirse en un evento marcado por lo comercial. La Gazzetta dello Sport escribió previamente que Messi ni siquiera estaba especialmente interesado en tener un partido de despedida de esta forma. En cambio, el jugador de 39 años sospechaba que detrás de la idea había más bien una oportunidad que la AFA aceptó con gusto para volver a hacer caja con su nombre antes de que dijera adiós a la selección.

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No precisamente entusiasmado, Messi acabó aceptando igualmente. Sin embargo, la actual ventana internacional también ha generado controversia en Argentina al margen de las dudas del delantero del Inter Miami. Se acordaron tres amistosos contra rivales comparativamente débiles y poco atractivos: Bolivia, Burkina Faso y Benín. "Por supuesto que me habría gustado jugar contra equipos mejores", dijo el seleccionador Scaloni sin rodeos.

El Barça felicita a Messi con retraso

También fue llamativo en la gran noche de Messi: su exclub PSG, en el que jugó de 2021 a 2023, le envió un mensaje de despedida. En X, el ganador de la Liga de Campeones de los dos últimos años escribió: "El final de un capítulo inolvidable con Argentina. Disfrútalo, Leo." En cambio, de su club durante muchos años, el FC Barcelona, no llegó nada en un primer momento.

Horas después, los blaugranas escribieron en redes sociales junto a una imagen de Messi del triunfo olímpico de hace 18 años: "Desde aquella medalla de oro en Pekín 2008 hasta una carrera inolvidable, en la que hizo historia con La Albiceleste en cada paso. ¡Felicidades, Leo, por hacer aún más icónica la camiseta de Argentina!"

La relación del máximo goleador histórico con el Barça es considerada, como mínimo, tensa desde la frustrada renovación contractual antes de su marcha al PSG.