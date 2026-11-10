¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Anuncios
Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

«¡Era una decisión obvia!»: Rio Ngumoha revela por qué rechazó al Chelsea para fichar por el Liverpool

Sigue a GOAL en Google

La joven promesa inglesa Rio Ngumoha ha hablado abiertamente de su sonada decisión de dejar la cantera del Chelsea para continuar su desarrollo en el Liverpool, un paso que considera una elección fácil para su carrera. El extremo de 18 años ha protagonizado un ascenso meteórico en Anfield y recientemente se ha ganado un puesto en la convocatoria de la selección de Thomas Tuchel tras consolidarse como habitual del primer equipo.

Anuncios

Un camino claro hacia el primer equipo

Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

Ngumoha ha explicado los motivos de su atrevido cambio de club, de Cobham a Merseyside, una decisión que considera «evidente» en su búsqueda de oportunidades en el primer equipo. El prometedor atacante llegó a las categorías inferiores del Chelsea con solo ocho años y durante mucho tiempo fue considerado la joya de su cantera. Algunos entrenadores incluso le auguraban un futuro Balón de Oro. Sin embargo, pese al prestigio de la estructura de formación del club londinense, Ngumoha sintió que Anfield le ofrecía una vía más concreta hacia el fútbol profesional y un entorno nuevo en el que poner a prueba sus límites.

«Sentía que necesitaba un nuevo reto», explicó el adolescente en una entrevista con The Independent. «Sentía que, si me quedaba en el Chelsea... No digo que no hubiera llegado al primer equipo igual de rápido, porque confío en mis capacidades, pero creo que el Liverpool me ofreció un camino nuevo. El plan que me plantearon era muy claro. Para mí, ir al Liverpool era una decisión evidente. Me dijeron que, si demostraba mi valía, porque sabían lo que era capaz de hacer, tenían claro que acabaría siendo jugador del primer equipo y una futura estrella del club. Creo que, hasta ahora, ir al Liverpool ha sido la decisión correcta».

Aprender de los mejores de la Premier League

El cambio sin duda ha dado sus frutos para el futbolista de 18 años, que ha prosperado a las órdenes de Andoni Iraola. Ngumoha ya ha disputado 14 partidos en todas las competiciones esta temporada, incluido uno especialmente destacado en la Champions League, en un emocionante encuentro que terminó 4-3 ante el Villarreal.

«Solo entrené con ellos unas pocas veces, pero Raheem Sterling me llevó aparte en un par de ocasiones y me dijo que veía que tenía talento, pero que nunca debía desconectarme durante un partido y que tenía que estar siempre metido en él», reveló Ngumoha. «Los mejores jugadores siguen metidos en el partido hasta los últimos minutos. Si te fijas en él y en Mo [Salah], siempre están ahí en los momentos decisivos. Aprender de ellos fue importante».

Anuncios
Anuncios

Ese énfasis en la constancia le ha ayudado claramente a adaptarse a la intensidad de jugar ante la afición de Anfield, algo que describe como una experiencia única. «Cuando ruge, nunca he oído nada parecido. Es especial. Jugar ante ellos es, sin duda, especial», añadió.

Related Topics

Reconocimiento internacional e inspiración en Yamal

Su rendimiento a nivel de clubes no ha pasado desapercibido para el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, que ha incluido a Ngumoha en la convocatoria para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Croacia y España. Como miembro más joven del grupo, Ngumoha podría ser titular por primera vez con la selección en los próximos días.

«Creo que lo que está haciendo ha cambiado el fútbol para los jugadores jóvenes. Es extraordinario. Es uno de los mejores del mundo», dijo Ngumoha cuando le preguntaron por la joven promesa española. «Ver lo que puede hacer siendo tan joven nos inspira a mí y a todos los demás jugadores jóvenes a jugar con libertad. Juega como si el campo fuera suyo. Es un buen reto».

Anuncios

Aunque, según las informaciones, el Chelsea quedó frustrado por su marcha y un tribunal acabó ordenando al Liverpool pagar una compensación que podría alcanzar los 6,8 millones de libras, el extremo sigue centrado en su futuro. Con el respaldo tanto de su club como de su selección, Ngumoha parece preparado para demostrar que aquella decisión «evidente» fue acertada en los escenarios más importantes del fútbol mundial.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

Ver perfil del autor