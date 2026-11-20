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Mykhailo Mudryk ha revelado que quería fichar por el Arsenal antes de acabar en el Chelsea en un traspaso de gran repercusión. El internacional ucraniano, actualmente cedido en el Tottenham, admitió que el Emirates Stadium era su destino preferido cuando jugaba en el Shakhtar Donetsk.

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Mudryk desvela qué ocurrió con su frustrado fichaje por el Arsenal

El extremo ucraniano ha desvelado los detalles de su caótica salida del Shakhtar Donetsk en enero de 2023 durante una entrevista en el Guest of Gordon pódcast. Aunque entonces se le vinculaba estrechamente con el Arsenal de Mikel Arteta, el jugador de 25 años acabó fichando por el Chelsea de Graham Potter en una operación de 61 millones de libras iniciales que podía ascender a 89 millones.

El extremo ha revelado ahora que su verdadero objetivo siempre fue fichar por el Arsenal y jugar en el Emirates Stadium. Sin embargo, acusó a quienes le representaban entonces de ignorar sus deseos para favorecer un traspaso más lucrativo a Stamford Bridge.

«Los intentos de mi anterior agente solo buscaban ganar más dinero»

Mudryk aseguró con franqueza en el pódcast que había dejado claro su deseo de fichar por el Arsenal antes de que se decidiera su futuro.

«Antes de ir al Chelsea, quería fichar por el Arsenal. No es ningún secreto», dijo. «El Arsenal era el club en el que quería jugar, y fichar por el club para jugar en el Emirates Stadium era mi sueño».

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El internacional ucraniano afirmó después que su anterior agente nunca intentó cerrar un acuerdo con el Arsenal y que, en su lugar, priorizó su propio beneficio económico.

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«Ni siquiera hubo intentos de hacer realidad mi sueño de fichar por el Arsenal», añadió Mudryk. «Los intentos de mi anterior agente solo buscaban ganar más dinero. Pero entonces yo no lo sabía. No me enteré de la comisión y de todo lo demás hasta más tarde».

Una confesión incómoda durante su cesión al Tottenham y la polémica con Shevchenko

Declarar su afecto por el Arsenal coloca a Mudryk en una situación incómoda: actualmente está cedido en el Tottenham, su gran rival del norte de Londres. Se reencontró con Roberto De Zerbi, su antiguo entrenador en el Shakhtar, en el Tottenham el último día del mercado de fichajes de verano, después de recibir autorización para jugar tras una sanción por dopaje con meldonio que comenzó en octubre de 2024.

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Su confesión sobre el traspaso pone además el broche a una semana agitada fuera del campo. En la misma entrevista, Mudryk desató la polémica al culpar a la federación ucraniana de fútbol de su positivo en un control antidopaje , lo que llevó al exdelantero del Chelsea y actual presidente de la federación ucraniana, Andriy Shevchenko, a exigirle una disculpa por sus «calumnias infundadas».

El extremo se acerca a su regreso con el Tottenham ante el Ipswich

Sobre el terreno de juego, Mudryk solo ha disputado un partido con el Tottenham, a domicilio ante el Nottingham Forest, tras sufrir en un entrenamiento una lesión de tobillo que De Zerbi calificó de «estúpida» .

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Está previsto que vuelva a jugar este fin de semana, cuando el Tottenham reciba al Ipswich Town en el Tottenham Hotspur Stadium. El equipo de De Zerbi contará con su regreso para intentar recuperarse de la derrota por 1-0 ante el Leeds antes del parón internacional.