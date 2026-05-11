Equipo de la semana de Voetbalzone: varios jugadores destacados de la Eredivisie están a punto de quedar libres

La jornada 33 de la VriendenLoterij Eredivisie ha terminado. El PSV venció 4-1 al Go Ahead Eagles, Feyenoord y AZ empataron 1-1 en De Kuip, y el Ajax perdió 2-1 ante el FC Utrecht en casa.

Mike van der Hoorn (33), Boy Kemper (26) y Kaj Sierhuis (28) brillaron; sus contratos vencen, ¿qué club actuará?

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Jordy Clasie fue, con diferencia, el mejor en el duelo Feyenoord-AZ; el centrocampista de 34 años marcó el ritmo y dio una asistencia clave a Troy Parrott.

Iván Perišić, de 37 años, brilló en Deventer con el PSV, vigente campeón, y su cabezazo puso en ventaja a los de Eindhoven.

El Equipo de la Semana de VZ: Vasilios Barkas (FC Utrecht); Bart van Rooij (FC Twente), Thijmen Blokzijl (FC Groningen), Mike van der Hoorn (FC Utrecht), Boy Kemper (NAC Breda); Jordy Clasie (AZ), Paul Wanner (PSV), Thomas van den Belt (FC Twente); Tyrese Noslin (Telstar), Kaj Sierhuis (Fortuna Sittard), Ivan Perisic (PSV).