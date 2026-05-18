Equipo de la semana de Voetbalzone: Ronald Koeman Jr. hace historia en la Eredivisie

La jornada 34 de la VriendenLoterij Eredivisie ha terminado. PSV venció a FC Twente, Feyenoord ganó en Zwolle y Ajax empató con Heerenveen. ¡Estos son los jugadores más destacados del fin de semana!

Feyenoord y PSV aportan un jugador cada uno: Noah Fernández y Anis Hadj Moussa, incluidos en el Equipo de la Semana de VZ. Ajax, sin convencer en Frisia, buscará Europa en el play-off.

Destacado

Ronald Koeman Jr., hijo de nuestro seleccionador, mantiene su gran nivel bajo los palos y, ante el Telstar, marcó un penalti que selló la permanencia del FC Volendam.

En Nimega, el NEC celebró la victoria gracias a dos goles de Noé Lebreton. Internacional sub-21 de Francia, el extremo puede reportar mucho dinero al club popular en el futuro.

El Equipo de la Semana de VZ: Ronald Koeman Junior (Telstar); Oliver Braude (sc Heerenveen), Ryan Flamingo (PSV), Danny Bakker (Telstar), Arthur Zagré (Excelsior Rotterdam); Noah Fernández (PSV), Sven Mijnans (AZ), Gjivai Zechiël (FC Utrecht); Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Moussa Soumano (NAC Breda), Noé Lebreton (NEC Nimega).