Equipo de la semana de Voetbalzone: este portero interesa al Ajax, al Feyenoord y al PSV

La jornada 32 de la VriendenLoterij Eredivisie ha terminado. El Feyenoord aprovechó los tropiezos de sus rivales y venció al Fortuna Sittard. ¡Estos son los jugadores más destacados del fin de semana!

Gracias a esta victoria in extremis, los de Róterdam están muy cerca de la clasificación directa para la Liga de Campeones. Oussama Targhalline, dominador del centro del campo, fue el gran protagonista del Feyenoord el domingo.

En primer plano

Anton Gaaei suele recibir críticas, pero el sábado, en el clásico ante el PSV (2-2), dio un paso al frente junto a Mika Godts y fue uno de los más peligrosos del Ajax.

Bernt Klaverboer, joven portero del sc Heerenveen, brilló con varias paradas clave en la victoria 0-2 sobre el FC Volendam y ya suena para Ajax, Feyenoord y PSV.

El Equipo de la Semana de VZ: Bernt Klaverboer (SC Heerenveen); Anton Gaaei (Ajax), Casper Widell (Excelsior), Anselmo García MacNulty (PEC Zwolle), Vasilios Zagaritis (SC Heerenveen); Oussama Targhalline (Feyenoord), Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles), Gjivai Zechiël (FC Utrecht); Derensili Sanches Fernandes (Excelsior), Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam) y Mika Godts (Ajax).