Enzo Pérez habló de su partido al arco: "Lo veía enorme y estaba muy nervioso, pero fue una linda experiencia"

El mediocampista de River recordó el encuentro frente a Santa Fe en el que debió calzarse el buzo en medio del brote de coronavirus del plantel.

El 19 de mayo de 2021 no fue un día más en la carrera de Enzo Pérez. Aquella noche, en medio de un brote de coronavirus que afectó a más de la mitad del plantel de River, el mendocino debió calzarse el buzo de arquero durante los 90 minutos en el duelo de Copa Libertadores frente a Independiente Santa Fe y el Millonario ganó 2-1 en un encuentro que terminó siendo decisivo para lograr la clasificación a octavos de final. Un mes después de aquella jornada inolvidable, el mediocampista habló por primera vez sobre cómo vivió el partido.

"Al final, después de que pasó y salió todo bien, fue una experiencia linda, pero de antemano estaba muy nervioso. Lo sufrí porque no sabía lo que podía pasar", reconoció. En diálogo con ESPN, Enzo recordó: "Al arco lo veía enorme. El día anterior había practicado un poco y sobre el final me patearon un poco para agarrarle un poco las medidas: cada vez que me pateaban pensaba que se iba afuera y la pelota pegaba en el palo o entraba".

En cuanto a los consejos que recibió, Pérez explicó: "Antes del partido hablé con Armani, Lux y Bologna, les pregunté algunas cosas. Pero tampoco me querían llenar de muchos mensajes porque sabían que iba a ser difícil. Gallardo me deseó suerte como todos, pero no me dijo ningún concepto puntual. Con quien hablé mucho fue con el entrenador de arqueros, que me dijo como pararme y que siempre tuviera como referencia el punto penal".

¿Qué fue lo que más le costó? El volante no tuvo dudas: "Lo más difícil son los córners cerrados. Cuando se te meten todos al área chica es difícil porque no sabés si salir o no. Lo hablé con los arqueros y ellos me dijeron lo mismo". En ese sentido, reconoció: "Después de ese partido entiendo aún más a los arqueros, hay que vivirla para saber por qué ellos te dicen las cosas adentro del área".

El mendocino, además, reconoció que se emocionó luego del encuentro: "Antes del partido teníamos una adrenalina muy alta y cuando terminó me bajó todo. Me abracé con mis compañeros y con Marcelo, porque habíamos hecho algo que quedó para la historia del fútbol, y después de abrazarme con el encargado de prensa y ahí solté un par de lágrimas".

El artículo sigue a continuación

Por último, más allá de la anécdota, Enzo tiene en claro que fue debut y despedida bajo los tres palos: ""Ojalá que nunca me vuelva a pasar a mí algo así. Ni a ningún otro equipo".