Enzo Pérez explicó la derrota de River ante Flamengo en la Copa Libertadores 2019

El volante del Millonario se refirió a la caída en la final disputada en Lima, resaltando que la razón principal fue la ambición de ir por más.

River todavía se lamenta por lo ocurrido el 23 de noviembre del 2019, cuando estuvo a escasos minutos de conseguir su quinta y la segunda consecutiva, pero Flamengo le dio vuelta el resultado en Lima. Y Enzo Pérez, uno de los referentes del plantel, dio detalles de lo ocurrido y la razón para explicar la derrota.

En una extensa entrevista publicada por el sitio oficial de la Copa Libertadores, el mendocino sostuvo que "cada uno debe tener sus fundamentos o su forma de pensar de por qué se perdió así o por cómo se perdió o por qué no se cerró el partido o por qué no fuimos más inteligentes y ya está. O hacías tiempo. Es una derrota dura porque es una final, como también fue la de . Más allá de que son en dos contextos totalmente diferentes, pero la de Flamengo se perdió siendo River".

Además, agregó que "se perdió yendo para adelante. Por ir en busca de más. Es lo que hoy en día es River: no quedarse, o no ser conformista con lo que has logrado, sino redoblar las apuestas de ir en busca de más cosas, de más objetivos. Obvio que después con el diario del lunes se saca un montón de conclusiones pero nos miramos todos a la cara y nos dijimos que dejamos todo".

"Se dio para que no fuera para nosotros, que fuera para Flamengo, que también se lo merecía porque había hecho una gran Copa, con jugadores y un cuerpo técnico muy bueno. Les tocó a ellos como a nosotros nos había tocado el año anterior y, bueno, cuando se terminó esa Copa la idea era unirnos e ir en busca de más cosas y es lo que vamos a tratar de hacer y es lo que se va en busca de semestre a semestre", dejó claro Enzo, para sentenciar que "después es como la vida misma, se puede cumplir o no, pero bueno quedándonos tranquilos de que la cosa se hizo y se dejó todo por hacerlo".