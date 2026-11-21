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Enzo Maresca insiste en que la mala racha reciente del Manchester City en la Premier League no está relacionada con la polémica por sus infracciones de la normativa financiera. El técnico italiano cree que su plantilla sigue centrada por completo en el terreno de juego pese a las tres derrotas ligueras consecutivas.

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Maresca descarta que la polémica afecte al City

Maresca ha negado rotundamente que la polémica financiera que rodea al Manchester City sea la causa de su reciente bajón en la Premier League. El City ha perdido inesperadamente sus tres últimos partidos de liga. Esta repentina caída de rendimiento llega después de un inicio de temporada impecable, en el que el equipo de Maresca encadenó siete victorias.

La racha de derrotas lo ha alejado del ritmo de la lucha por el título. Estos malos resultados llegan en un contexto de incertidumbre para el club. El Manchester City fue recientemente declarado culpable de graves infracciones de la normativa financiera , que podrían acarrear sanciones severas.

Los jugadores no se dejan distraer por la polémica financiera

El City recurrió de inmediato el veredicto de culpabilidad y aún está pendiente una nueva resolución. Pese a la amenaza de graves sanciones deportivas, Maresca no cree que esta compleja situación esté afectando a sus jugadores. El técnico italiano está convencido de que la plantilla no se deja distraer por lo que ocurre fuera del campo. Considera que las derrotas recientes se han decidido por pequeños detalles y no por falta de concentración.

«No creo que el ruido esté... No creo que los jugadores estén pensando demasiado en eso», dijo Maresca a los periodistas. «Si queremos relacionar el ruido con la derrota, creo que tuvimos muchas ocasiones».

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Las ocasiones desperdiciadas le salen caras al City

Maresca señaló ocasiones concretas desaprovechadas en las últimas derrotas para respaldar su argumento. Insistió en que fueron jugadas puntuales, y no problemas de fondo ni el cansancio mental, las que les costaron puntos valiosos.

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«Fuera de casa contra el Aston Villa, Iliman Ndiaye dio en el poste, o aquí contra el Brighton, cuando el portero fue el mejor del partido», explicó el técnico. «Y luego, contra el Nottingham Forest, cuando Erling Haaland tuvo la ocasión de marcar el 2-2».

El entrenador del City cerró su análisis de la mala racha reiterando su confianza en la mentalidad de la plantilla. «No creo que los jugadores estén pendientes del ruido», añadió.

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El duelo ante el Fulham ofrece una oportunidad de resarcirse

Maresca intenta ahora poner los últimos resultados del equipo en perspectiva mientras prepara el próximo partido. El City recibirá al Fulham el sábado con el objetivo de frenar su preocupante caída.