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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha pedido paciencia en el Etihad Stadium y ha sugerido que pasar página tras la era de Pep Guardiola supone un reto tan importante como las transiciones que vivieron Arsenal y Manchester United. Después del trepidante empate 2-2 ante el Nápoles en la Champions League, el técnico italiano destacó lo difícil que ha sido históricamente sustituir a figuras legendarias en el banquillo.

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Maresca pide paciencia en la era posterior a Pep

La transición del City con Maresca sufrió otro contratiempo el martes por la noche, cuando empató 2-2 ante el Nápoles en la Champions League. Pese a verse por detrás en el marcador en dos ocasiones por los goles de Rasmus Hojlund y Noa Lang, el campeón de la Premier League logró sumar un punto gracias a los tantos de Ayyoub Bouaddi y Rayan Cherki. Sin embargo, el resultado deja al City con una sola victoria en sus últimos siete partidos oficiales, una racha que ha abierto el debate sobre el rumbo actual del club bajo la dirección de quien fuera asistente de Guardiola.

Ante la creciente presión, Maresca recurrió a los nombres de dos técnicos legendarios para ilustrar la magnitud de su tarea. «Desde luego, no es fácil, porque después de 10 años con el mismo entrenador es difícil para nosotros. Fue difícil para el Arsenal después de Arsene Wenger y lo es para el Manchester United, que todavía intenta encontrar su camino tras Sir Alex Ferguson. Hoy me han dicho que el Arsenal ganó la Premier League siete u ocho años después de Wenger, así que hace falta algo de tiempo», explicó el italiano a Sky Sport Italia, según recoge Football Italia.

Sorpresas tácticas y dudas en la alineación

Maresca sorprendió con sus elecciones para el encuentro contra el equipo de la Serie A: dejó en el banquillo a Jeremy Doku e Iliman Ndiaye, dos jugadores capaces de aportar creatividad, durante los primeros sesenta minutos. Además, dio descanso durante todo el partido al internacional inglés Phil Foden, una decisión que suscitó críticas mientras al City le costaba superar la tenaz defensa italiana. El entrenador defendió sus decisiones y explicó que su cuerpo técnico esperaba que el Nápoles utilizara un 3-5-2 o un 3-5-1-1, formaciones que habrían concentrado a ocho jugadores en el centro del campo.

La estrategia buscaba aprovechar las bandas. Maresca explicó: «Pensé que podíamos llevar a Cherki a la banda y, de hecho, encontró mucho espacio allí y le hicimos llegar mucho el balón en la primera parte, pero no conseguimos generar suficientes ocasiones a partir de eso. En la última media hora, el partido cambió un poco, pero esa era la idea detrás de las decisiones».

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Las debilidades defensivas siguen siendo la principal preocupación

Aunque el ataque encontró la manera de rescatar un punto, volvieron a quedar de manifiesto los errores defensivos que han lastrado al City esta temporada. Maresca fue sincero al valorar la vulnerabilidad del equipo atrás y admitió que el principal problema es que encaja demasiados goles. Señaló que, aunque el equipo presionó bien en general y concedió pocas ocasiones claras al Nápoles, los errores individuales que propiciaron los dos goles recibidos tuvieron un castigo severo.

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«Creo que nuestros problemas defensivos son bastante evidentes y tenemos que resolverlos. En cuanto al resto, estoy relativamente tranquilo, porque es bastante difícil superar un bloque defensivo bajo como el que utilizó el Nápoles. El principal problema es que estamos encajando demasiados goles y tenemos que hacer algo al respecto», reconoció el entrenador.

En busca del equilibrio en el centro del campo

Una parte importante del rompecabezas táctico de Maresca consiste en dar a jóvenes talentos como Ayyoub Bouaddi un papel de liderazgo en el centro del campo. El entrenador decidió situar a Bouaddi como organizador retrasado, una elección que también modificó las funciones de Elliott Anderson. Maresca justificó la decisión por la necesidad de mantener el equilibrio tanto con balón como sin él. Explicó que la intención era atacar con un bloque de seis jugadores y mantener a Bouaddi en una posición disciplinada justo por delante de los cuatro defensas.

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«Busco el equilibrio adecuado entre el ataque y la defensa. Intento mantener las cosas sencillas, como hice en los dos clubes en los que trabajé antes. Estamos buscando el equilibrio adecuado entre esas dos fases», admitió.